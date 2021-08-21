Парни из Череповца переделали 27-летний ВАЗ-2105 в кабриолет и рванули в Сочи
Фото: Cherinfo.ru
Фото: Cherinfo.ru
Фото: Cherinfo.ru
Фото: Cherinfo.ru
Фото: Cherinfo.ru
Автор идеи - Артём Сизяев. Пять лет назад он приобрел по бросовой цене «пятерку» 1994 года выпуска, занизил ее по моде, а пару лет спустя решил избавиться от «кепки» - то ли для прикола, то ли для понтов. Не суть как важно. Но именно тогда у него родилась идея съездить на самодельном кабриолете к морю.
В 2019-м Артём раскрасил «Жигу» под коробку соды. Машину, что называется, заметили и признали одним из победителей фестиваля «500 тысяч «Жигулей», который прошел в российской столице.
От рождения идеи рвануть в Сочи и до ее воплощения прошло три года. Как рассказывает сам Артем, единомышленников удалось найти только в июле текущего года: «Собрались за пару дней, машину завели за 15 минут и поехали. С собой были только права, свидетельство о регистрации и сильное желание доехать. Еще пленка на случай дождя, но она так и не пригодилась».
Вояж принес путешественника самые положительные эмоции, даже не взирая на то, что практически в родных стенах (на границе Вологодской области) им выписали штраф за отсутствие брызговиков. «Юридически у машины техническая неисправность, на исправление которой дается 10 дней после оформления протокола, - вспоминает Артем. - За 42 часа, пока мы ехали, нас отмечали в соцсетях, фотографировали и снимали на видео, встречные и попутные машины сигналили, поддерживали. Это незабываемое путешествие»!
Путь от «металлургического» Череповца до «пальмового» Сочи – это 2300 асфальтовых километров. На горючее парни потратили 6200 рублей, штраф опустошил кошелек вояжеров еще на 250 рублей. В общем, не так накладно. Случилась в пути и поломка - слетел ремень генератора. Но на ближайшем сервисе его заменили, на что ушло 1,5 часа.
По прибытию в Сочи «Жигу» намеревались продать, но вот незадача - вышел из строя двигатель. Сильно печалиться парни не стали: взяли - и сдали машину в металлолом. А на Вологодчину – на своих двоих. Вернее, на самолете. Как, впрочем, и планировали.
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