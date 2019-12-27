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27 декабря 2019, 08:57

Парни выехали на лед и провалились. Всем хороший урок

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Фото: 25.mchs.gov.ru
В Приморье, в районе села Степное, на т.н. канале рисовых чеков под лед провалился автомобиль. В салоне находились мужчина 1976 года рождения и с ним двое пацанов – 2002 и 1996 года рождения.

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Сотрудники местного МЧС рассказывают, что все трое успели выбраться из машины без чьей-либо помощи, вот только одеты они были не по-зимнему легко. Определить внятно свое местоположение спасателям по телефону горе-автолюбители не смогли, но профессионалы МЧС все же их обнаружили - счастью, горемыки сумели разжечь костер, не заметить который было невозможно.

Спасённых первым делом согрели, напоили горячим чаем, оказали необходимую в таких случаях медицинскую помощь и прямым ходом - в Центральную городскую больницу. Об автомобиле в официальной информации Приморского Управления МЧС ничего не говорится. Видимо, с ним пришлось попрощаться.

В связи с этим происшествием спасатели вновь и вновь призывают граждан не выезжать на лёд. Это и опасно для жизни, и влечет за собой наложение штрафных санкций. А ответственность прописана в ст. 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ: «Выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. Для того региона деньги, прямо скажем, нелишние…

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Парни выехали на лед и провалились. Всем хороший урок
{{material_93586}} Сотрудники местного МЧС рассказывают, что все трое успели выбраться из машины без чьей-либо помощи, вот только одеты они были не по-зимнему легко. Определить внятно свое местоположение спасателям по телефону горе-автолюбители не смогли, но профессионалы МЧС все же их обнаружили - счастью, горемыки сумели разжечь костер, не заметить который было невозможно.Спасённых первым делом согрели, напоили горячим чаем, оказали необходимую в таких случаях медицинскую помощь и прямым ходом - в Центральную городскую больницу. Об автомобиле в официальной информации Приморского Управления МЧС ничего не говорится. Видимо, с ним пришлось попрощаться. В связи с этим происшествием спасатели вновь и вновь призывают граждан не выезжать на лёд. Это и опасно для жизни, и влечет за собой наложение штрафных санкций. А ответственность прописана в ст. 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ: «Выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. Для того региона деньги, прямо скажем, нелишние…
2019-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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