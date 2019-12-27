Парни выехали на лед и провалились. Всем хороший урок
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Спасённых первым делом согрели, напоили горячим чаем, оказали необходимую в таких случаях медицинскую помощь и прямым ходом - в Центральную городскую больницу. Об автомобиле в официальной информации Приморского Управления МЧС ничего не говорится. Видимо, с ним пришлось попрощаться.
В связи с этим происшествием спасатели вновь и вновь призывают граждан не выезжать на лёд. Это и опасно для жизни, и влечет за собой наложение штрафных санкций. А ответственность прописана в ст. 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ: «Выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. Для того региона деньги, прямо скажем, нелишние…
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