6 февраля 2018, 12:41

Партнеры намерены дружить еще минимум пять лет

Группа Renault и BP объявили об укреплении взаимоотношений. Энергетическая компания продолжит оказывать поддержку команде Renault Sport Formula One Team на протяжении еще минимум 5 лет.
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«Масляный» бренд по-прежнему будет присутствовать в ливреях автомобилей «Формулы 1», в том числе на болиде 2018 года R.S.18, который будет впервые представлен онлайн 20 февраля текущего года.

При этом, как сообщается, партнерство не ограничится «Формулой-1», компании  намерены сотрудничать в рамках совместной разработки передовых решений в области мобильности и новых технологий.

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Партнеры намерены дружить еще минимум пять лет
«Масляный» бренд по-прежнему будет присутствовать в ливреях автомобилей «Формулы 1», в том числе на болиде 2018 года R.S.18, который будет впервые представлен онлайн 20 февраля текущего года.При этом, как сообщается, партнерство не ограничится «Формулой-1», компании  намерены сотрудничать в рамках совместной разработки передовых решений в области мобильности и новых технологий.
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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