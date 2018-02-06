6 февраля 2018, 12:41
Партнеры намерены дружить еще минимум пять лет
Группа Renault и BP объявили об укреплении взаимоотношений. Энергетическая компания продолжит оказывать поддержку команде Renault Sport Formula One Team на протяжении еще минимум 5 лет.
«Масляный» бренд по-прежнему будет присутствовать в ливреях автомобилей «Формулы 1», в том числе на болиде 2018 года R.S.18, который будет впервые представлен онлайн 20 февраля текущего года.
При этом, как сообщается, партнерство не ограничится «Формулой-1», компании намерены сотрудничать в рамках совместной разработки передовых решений в области мобильности и новых технологий.
При этом, как сообщается, партнерство не ограничится «Формулой-1», компании намерены сотрудничать в рамках совместной разработки передовых решений в области мобильности и новых технологий.
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