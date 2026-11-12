Привычная «омывайка» в бачке может обернуться тяжёлым отравлением: как распознать смертельную угрозу в салоне и вовремя спастись?

12 ноября 2026, 14:37
Чем на самом деле опасна популярная «незамерзайка»: ученый поставил точку в спорах о метаноле
Чем на самом деле опасна популярная «незамерзайка»: ученый поставил точку в спорах о метаноле
Метанол в стеклоомывающей жидкости опасен при длительном вдыхании, особенно в закрытом салоне во время дальней поездки. Врач Андрей Кондрахин объяснил, какие последствия возможны и что делать при запахе паров. Для коротких поездок он оценивает риск иначе.
При использовании стеклоомывателя на основе метанола риск зависит от того, как долго человек вдыхает пары: во время дальней поездки они могут накапливаться в закрытом салоне. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Андрея Кондрахина, кандидата медицинских наук и старшего преподавателя кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета. На уровень воздействия влияют концентрация паров и температура. Имеют значение также объем салона, герметичность системы и режим вентиляции.
Метиловый спирт считается сильным ядом. Кондрахин предупредил о риске тяжелого отравления. Среди возможных последствий он назвал потерю зрения, «мощнейший панкреатит» и летальный исход. Национальный институт охраны труда и здоровья США (NIOSH) также указывает, что метанол токсичен и может вызвать слепоту или смерть. В организме он трансформируется, в частности, в муравьиную кислоту. Она может привести к тяжелому метаболическому ацидозу и повреждению зрительного нерва.
Метанол попадает в организм не только при проглатывании: человек может вдохнуть пары или получить контакт вещества с кожей. NIOSH среди возможных симптомов отравления называет головную боль и головокружение, тошноту и слабость. Также возможны нарушение зрения и спутанность сознания; тяжелое отравление может сопровождаться судорогами и комой. Симптомы иногда появляются не сразу.
Если появился запах жидкости, врач рекомендует проветрить салон. На время стоит отключить кондиционер или обогрев, чтобы вентилятор не затягивал испарения внутрь. Можно также включить рециркуляцию воздуха. Если запах сильный или есть подозрение на разлив, следует безопасно остановиться, открыть двери и окна, затем выйти на свежий воздух. Рециркуляция может уменьшить поступление воздуха снаружи, но не заменит проветривание и устранение источника. При попадании жидкости на кожу или в глаза необходимо избегать дальнейшего контакта. Концентрат стеклоомывающей жидкости также может быть легковоспламеняющимся.
Речь идет о стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта. Кондрахин считает длительность вдыхания паров важным условием при оценке риска. Для профессиональной среды NIOSH приводит ориентиры REL и OSHA PEL в 200 ppm, усредненные за рабочую смену.
По мнению врача, кратковременные поездки не должны повлиять на здоровье. Он связывает это с тем, что метанол быстро улетучивается, соединяется с водой, а затем выходит и испаряется. Но риск зависит от концентрации и длительности вдыхания. Устойчивый химический запах, пролив жидкости или плохая вентиляция требуют прекратить контакт с источником. При нарушении зрения, тошноте, сильной головной боли или слабости, спутанности сознания либо проблемах с дыханием необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и сообщить название продукта.
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