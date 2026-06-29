Электровелосипед PASELEC TX29: двухмоторная мощь, 104 км хода и полная готовность к российским дорогам

29 июня 2026, 17:56
PASELEC TX29: электровелосипед с двумя моторами и запасом хода до 104 км
PASELEC TX29: электровелосипед с двумя моторами и запасом хода до 104 км
Электровелосипед PASELEC TX29 выделяется сочетанием мощности, дальности хода и продуманной эргономики. Модель интересна тем, кто ищет универсальное решение для ежедневных поездок и перевозки грузов - особенно на фоне роста популярности электротранспорта в России.
Велосипед PASELEC TX29 сочетает высокую мощность электродвигателя и практичность, что особенно актуально на фоне растущего интереса к электротранспорту в России. По информации производителя, модель рассчитана на ежедневные поездки, перевозку грузов и активный отдых, что делает её универсальным решением для разных задач.
Главная особенность TX29 — двухмоторная система с пиковой мощностью 3000 Вт, которая обеспечивает крутящий момент до 140 Н·м и позволяет развивать скорость до 56 км/ч. Аккумулятор ёмкостью 48 В, 19,2 А·ч — съёмный, что удобно для зарядки вне велосипеда. На одном заряде TX29 может проехать до 104 км, что заметно выделяет его среди аналогов в этом ценовом сегменте.
Для управления предусмотрены пять уровней помощи, а также режимы «дроссельной заслонки» и пешеходный. Это позволяет адаптировать поведение электровелосипеда в разных условиях — от динамичной езды по шоссе до неспешных прогулок в парке. Шины размером 27,5 x 3,0 дюйма устойчивы к проколам и обеспечивают надёжное сцепление с различными покрытиями, включая грунтовку и асфальт.
Комфорт обеспечивается за счёт двойной подвески: передней вилки и заднего амортизатора. Многоступенчатая трансмиссия Shimano позволяет легко переключать передачи, подстраиваясь под рельеф и нагрузку. Безопасность обеспечивают яркая фара и задний стоп-сигнал, что особенно важно при движении в тёмное время суток или в условиях плотного городского трафика.
Модель рассчитана на пользователей ростом от 163 до 198 см, регулировка высоты седла позволяет подобрать оптимальную посадку. Максимальная нагрузка — 136 кг, что даёт возможность перевозить не только себя, но и дополнительный груз. В комплект входят багажная стойка и крылья, которые повышают практичность при повседневном использовании.
Вес электровелосипеда составляет 36,29 кг, рекомендованная цена на 2026 год — 1149 долларов США. Как сообщает сайт производителя, TX29 может заинтересовать как новичков, так и опытных пользователей благодаря простому управлению и продуманной конструкции. Важно отметить, что в России электровелосипеды постепенно становятся альтернативой автомобилям для коротких поездок, особенно в условиях пробок и ограничений на парковку.
PASELEC TX29 выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ценит автономность, мощность и удобство. Выбор электровелосипеда с двумя моторами и большим запасом хода может быть особенно актуален для регионов с переменным климатом и сложным рельефом. Кроме того, наличие съёмного аккумулятора и усиленной подвески делает модель хорошо приспособленной для российских условий эксплуатации.
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