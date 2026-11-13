Зимний бензин на АЗС: чем он отличается от летнего и как проверить его в чеке

13 ноября 2026, 23:22
Зачем бензин делят на зимний и летний и что будет, если залить не тот в мороз
Зачем бензин делят на зимний и летний и что будет, если залить не тот в мороз
Июльский и ноябрьский документы показывают заметную разницу. Зимой состав топлива меняется по требованиям ГОСТа. Это влияет на испарение и запуск двигателя. Разбираемся, что показывают документы на АИ-95.
В паспорте качества от 2 ноября давление насыщенных паров бензина составляет 96,7 кПа. В июльском документе для того же АИ-95-К5 указано 73 кПа. Сравнение документов с заправки «Татнефть» приводит Avtospravochnaya.com.
Оба значения укладываются в требования, приведенные в паспортах: для летнего периода допустим диапазон от 35 до 80 кПа, для зимнего - от 35 до 100 кПа. Такие пределы сезонного ДНП также приводит ГОСТ 32513-2023. Более высокое давление в ноябрьском образце соответствует зимнему топливу. В обоих документах указана марка АИ-95-К5. Это топливо 5-го экологического класса, известного как «Евро-5».
Давление насыщенных паров характеризует склонность бензина образовывать пары и вместе с фракционным составом определяет испаряемость топлива. Показатель 96,7 кПа находится в пределах зимнего диапазона, а 73 кПа - летнего; сам по себе он не означает несоответствия качества. Зимний бензин не обязан иметь ровно 100 кПа: это верхний предел, а конкретное значение зависит от группы испаряемости и климатических условий.
Сезонность бензина закреплена в ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия». Стандарт делит бензин по группам испаряемости: летние обозначаются буквами А и В, зимние - С, D, E и F. Для межсезонного топлива предусмотрены обозначения С1, D1, E1 и F1.
Разница связана с давлением насыщенных паров. В холоде бензин испаряется хуже, а двигателю для работы нужна топливно-воздушная смесь с парами горючего. Поэтому зимнее топливо, которое испаряется легче, помогает запуску в мороз. Сезонное отличие касается в первую очередь летучих фракций и испаряемости, а не октанового числа. Летом чрезмерная летучесть нежелательна: она может повышать риск парообразования в топливной системе.
Согласно сезонному графику ГОСТа, с 1 октября 2026 года в большинстве регионов средней полосы на АЗС должны поставлять межсезонный бензин. С 1 ноября и до конца марта 2027 года предусмотрен зимний. Промежуточные сезонные группы позволяют перейти от летнего топлива к зимнему поэтапно. Отдельных колонок или специальной маркировки для него водитель обычно не увидит: НПЗ меняют выпуск, а новое топливо поступает на заправки по мере расходования запасов в резервуарах.
Летний бензин зимой не замерзает, как это может произойти с неподходящим сезону дизтопливом. Но несоответствие времени года все же способно создать проблемы: летнее горючее затрудняет пуск в мороз, а зимнее в жару может вызвать паровые пробки в топливной системе.
О сезонности стоит помнить и при хранении запаса топлива. Летний бензин, оставленный в канистрах до холодов, сохраняет свои сезонные свойства и может осложнить запуск двигателя.
ДНП - только один из показателей качества. В перечень испытаний по требованиям ТР ТС 013 входят октановое количество, содержание серы, бензола, кислорода, ароматических и олефиновых углеводородов, фракционный состав и отсутствие металлосодержащих присадок. Для бензина класса К5, например, содержание серы ограничено уровнем не более 10 мг/кг.
Проверить характеристики топлива можно по паспорту качества конкретной партии на АЗС. «За рулем» отмечает: класс топлива указан в кассовом чеке и паспорте качества, который относится к текущей партии; водитель может запросить документ у сотрудников заправки. Сопоставление маркировки на колонке, чеке и в паспорте помогает сверить обозначение топлива и его показатели.
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