Зимний бензин на АЗС: чем он отличается от летнего и как проверить его в чеке

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Marussia Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

13 ноября 2026, 23:22

Зачем бензин делят на зимний и летний и что будет, если залить не тот в мороз

Зачем бензин делят на зимний и летний и что будет, если залить не тот в мороз

Зимний бензин на АЗС: чем он отличается от летнего и как проверить его в чеке

Зачем бензин делят на зимний и летний и что будет, если залить не тот в мороз

Июльский и ноябрьский документы показывают заметную разницу. Зимой состав топлива меняется по требованиям ГОСТа. Это влияет на испарение и запуск двигателя. Разбираемся, что показывают документы на АИ-95.

Июльский и ноябрьский документы показывают заметную разницу. Зимой состав топлива меняется по требованиям ГОСТа. Это влияет на испарение и запуск двигателя. Разбираемся, что показывают документы на АИ-95.

В паспорте качества от 2 ноября давление насыщенных паров бензина составляет 96,7 кПа. В июльском документе для того же АИ-95-К5 указано 73 кПа. Сравнение документов с заправки «Татнефть» приводит Avtospravochnaya.com.

Оба значения укладываются в требования, приведенные в паспортах: для летнего периода допустим диапазон от 35 до 80 кПа, для зимнего - от 35 до 100 кПа. Такие пределы сезонного ДНП также приводит ГОСТ 32513-2023. Более высокое давление в ноябрьском образце соответствует зимнему топливу. В обоих документах указана марка АИ-95-К5. Это топливо 5-го экологического класса, известного как «Евро-5».

Давление насыщенных паров характеризует склонность бензина образовывать пары и вместе с фракционным составом определяет испаряемость топлива. Показатель 96,7 кПа находится в пределах зимнего диапазона, а 73 кПа - летнего; сам по себе он не означает несоответствия качества. Зимний бензин не обязан иметь ровно 100 кПа: это верхний предел, а конкретное значение зависит от группы испаряемости и климатических условий.

Сезонность бензина закреплена в ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия». Стандарт делит бензин по группам испаряемости: летние обозначаются буквами А и В, зимние - С, D, E и F. Для межсезонного топлива предусмотрены обозначения С1, D1, E1 и F1.

Разница связана с давлением насыщенных паров. В холоде бензин испаряется хуже, а двигателю для работы нужна топливно-воздушная смесь с парами горючего. Поэтому зимнее топливо, которое испаряется легче, помогает запуску в мороз. Сезонное отличие касается в первую очередь летучих фракций и испаряемости, а не октанового числа. Летом чрезмерная летучесть нежелательна: она может повышать риск парообразования в топливной системе.

Согласно сезонному графику ГОСТа, с 1 октября 2026 года в большинстве регионов средней полосы на АЗС должны поставлять межсезонный бензин. С 1 ноября и до конца марта 2027 года предусмотрен зимний. Промежуточные сезонные группы позволяют перейти от летнего топлива к зимнему поэтапно. Отдельных колонок или специальной маркировки для него водитель обычно не увидит: НПЗ меняют выпуск, а новое топливо поступает на заправки по мере расходования запасов в резервуарах.

Летний бензин зимой не замерзает, как это может произойти с неподходящим сезону дизтопливом. Но несоответствие времени года все же способно создать проблемы: летнее горючее затрудняет пуск в мороз, а зимнее в жару может вызвать паровые пробки в топливной системе.

О сезонности стоит помнить и при хранении запаса топлива. Летний бензин, оставленный в канистрах до холодов, сохраняет свои сезонные свойства и может осложнить запуск двигателя.

ДНП - только один из показателей качества. В перечень испытаний по требованиям ТР ТС 013 входят октановое количество, содержание серы, бензола, кислорода, ароматических и олефиновых углеводородов, фракционный состав и отсутствие металлосодержащих присадок. Для бензина класса К5, например, содержание серы ограничено уровнем не более 10 мг/кг.

Проверить характеристики топлива можно по паспорту качества конкретной партии на АЗС. «За рулем» отмечает: класс топлива указан в кассовом чеке и паспорте качества, который относится к текущей партии; водитель может запросить документ у сотрудников заправки. Сопоставление маркировки на колонке, чеке и в паспорте помогает сверить обозначение топлива и его показатели.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие LED-лампы H7 выбрать вместо галогенок: итоги жесткого теста в Германии
Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Республика Башкортостан Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться