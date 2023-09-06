Пассажир с диареей развернул трансатлантический лайнер: пилоты сообщили о биологической опасности

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Рейс Delta 194 из Атланты не задался с самого начала. Вылет задержали на два часа, а затем самолет и вовсе был вынужден вернуться в аэропорт из-за нештатной ситуации на борту. Пилоты сообщили диспетчерам, что у одного из пассажиров «диарея по всему самолету», назвали ситуацию биологической опасностью и настояли на возвращении в аэропорт вылета.

Авиакомпания не стала вдаваться в подробности произошедшего, утверждая, что самолет вернули из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, а вовсе не из-за причиненного ущерба. Тем не менее, вылет вновь задержали на два часа. Вероятно, санитарная обработка лайнеру все-таки потребовалась. С общей задержкой на 8 часов рейс Delta 194 благополучно приземлился в Барселоне.

Фото: unsplash.com

Сообщается, что в полет отправили тот же борт. Очистка, по всей видимости, прошла успешно. Представители Delta извинились перед пассажирами за неудобства и подчеркнули, что «команда работала максимально быстро и безопасно, чтобы тщательно очистить самолет и доставить клиентов в конечный пункт назначения».

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