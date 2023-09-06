Пассажир с диареей развернул трансатлантический лайнер: пилоты сообщили о биологической опасности
Авиакомпания не стала вдаваться в подробности произошедшего, утверждая, что самолет вернули из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, а вовсе не из-за причиненного ущерба. Тем не менее, вылет вновь задержали на два часа. Вероятно, санитарная обработка лайнеру все-таки потребовалась. С общей задержкой на 8 часов рейс Delta 194 благополучно приземлился в Барселоне.
Сообщается, что в полет отправили тот же борт. Очистка, по всей видимости, прошла успешно. Представители Delta извинились перед пассажирами за неудобства и подчеркнули, что «команда работала максимально быстро и безопасно, чтобы тщательно очистить самолет и доставить клиентов в конечный пункт назначения».
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Челябинские таможенники задержали для проверки фуру, которая везла из Казахстана в Санкт-Петербург более трехсот 50-литровых кег безалкогольного пива. Экспертиза показала, что алкоголь в пиве все-таки присутствует.Читать далее
-
06.09.2023, 13:36
Российский рынок седельных тягачей вырос в 3 раза (лидер нарастил продажи в 100 раз)
Эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) проанализировали продажи новых седельных тягачей за первые семь месяцев 2023 года. Объемы реализации выросли втрое, европейским брендам на фоне санкций досталось лишь 8% рынка.Читать далее
-
06.09.2023, 10:40
Запрет на экспорт в Россию обрушил цены подержанных автомобилей в Японии
С 9 августа японские власти запретили экспортировать в Россию автомобили с двигателями объемом свыше 1,9 литра, а также все гибриды и электрокары. Сразу после закрытие столь внушительного рынка сбыта цены на подержанные автомобили в Японии поползли вниз.Читать далее
-
06.09.2023, 10:18
Автомобили еще одного бренда лишились МКПП навсегда
Глава компании Mini Стефани Вурст официально сообщила, что у нового Mini Cooper не будет третьей педали даже в «заряженной» версии John Cooper Works. Все машины будут оснащать исключительно автоматической трансмиссией.Читать далее
-
06.09.2023, 08:54
Футболист турецкого «Галатасарая» купил самый дорогой в мире автомобиль
Титул самого дорого в мире автомобиля пока удерживает уникальный Rolls Royce Boat Tail, построенный на базе модели Phantom. Всего собрано лишь три экземпляра, что объясняет его высокую цену – 26 млн евро.Читать далее
-
06.09.2023, 08:10
Школьную учительницу, остановившую автобус, наградили тремя медалями
Учительница начальных классов Татьяна Шуленина из Тульской области летом спасла детей, возвращавшихся на автобусе с отдыха в Анапе. История получила огласку только благодаря родителям спасенных детей.Читать далее
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