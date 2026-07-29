Неожиданные препятствия для блогера в аэропорту Кольцово - что пошло не так

29 июля 2026, 12:24
Пассажир с «хрустальной болезнью» столкнулся с трудностями при посадке в самолет
Пассажир с «хрустальной болезнью» столкнулся с трудностями при посадке в самолет
В аэропорту Кольцово возникла нестандартная ситуация. Пассажиру с инвалидностью не предоставили помощь. Его первый авиаперелет оказался не таким простым. История вызвала обсуждение среди пользователей.
В международном аэропорту Кольцово произошел инцидент, который привлек внимание к вопросам доступности авиаперевозок для людей с ограниченными возможностями. Блогер Илья Анисимов, известный в социальных сетях как «хрустальный парень» из Верхнего Уфалея, отправился в свой первый авиаперелет, однако столкнулся с неожиданными трудностями при посадке на рейс из Екатеринбурга в Москву, рассказывает 360.ru.
Перед вылетом сотрудники аэропорта заверили, что для маломобильного пассажира будет предоставлен специальный помощник, который поможет подняться на борт. Однако в момент посадки обещанный сотрудник так и не появился. В результате Анисимову, передвигающемуся на инвалидной коляске, пришлось самостоятельно подниматься по трапу, используя только силу рук. Стюардесса, заметив отсутствие поддержки, предложила свою помощь, но мужчина предпочел справиться самостоятельно.
После завершения перелета Илья связался с авиакомпанией, чтобы выяснить причины произошедшего. Представители перевозчика объяснили, что ответственность за организацию помощи маломобильным пассажирам лежит на администрации аэропорта. В свою очередь, сотрудники Кольцово сообщили о начале внутренней проверки и уточнили, что амбулифт и агент по обслуживанию были направлены к выходу на посадку и в зал ожидания, однако пассажир и его друг запросили помощь только на этапе посадки.
Несмотря на возникшие сложности, Анисимов не стал предъявлять претензии и отметил, что подобные ситуации для него не в новинку. Он подчеркнул, что не намерен требовать компенсации или обращаться в суд, а сам перелет оставил у него положительные впечатления. Видеоролик, снятый его другом в аэропорту, быстро разошелся по соцсетям и вызвал обсуждение среди пользователей.
Илья Анисимов давно ведет блог, в котором рассказывает о жизни людей с патологической хрупкостью костей и делится личным опытом преодоления трудностей. Его история вновь напомнила о необходимости совершенствовать сервисы для маломобильных пассажиров и повышать уровень доступности транспортной инфраструктуры.
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