Пассажир жестоко избил водителя, который не умел ездить на «механике»
Фото: facebook.com/scoopnashville
Водителя оперативно задержали, но признаков опьянения у него не обнаружили. Зато парень был сильно избит. Травмы водителя были настолько серьезными, что его пришлось доставить в расположенную поблизости больницу для оказания медицинской помощи. Он пояснил полицейским, что только учится ездить на «механике», и пока получается у него плохо. Это и вызвало ярость его пассажира. Он полез в драку и не успокоился, даже когда автомобиль припарковался. Несколько переломов стали весомым поводом для ареста агрессивного приятеля.
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