Пассажирка засевшего в грязь УАЗа задохнулась выхлопными газами
Был еще деверь, который, собственно говоря, и вызвался довезти грибников на своем УАЗе. Местность в лесу, сами понимаете, пересеченная, и в один прекрасный момент вездесущий «уазик» (или водитель) дал слабину.
Признаться, застрял внедорожник не ахти в каких труднодоступных дебрях, а всего в паре километров от Любани. Деверь предпринимал неоднократные попытки выбраться из грязевого плена и выехать на грунтовую дорогу, но все они оказались безрезультатными. Плохо другое - у пассажиров УАЗа (27-летней женщины и ее ребенка) вдруг начались проблемы с дыханием.
Как только экстренные службы получили сообщение о ЧП, на место сразу были отправлены автомобиль «Скорой помощи» и сотрудники МЧС. Однако добраться «на колесах» непосредственно к терпящим бедствие людям им не удалось, пришлось некоторую дистанцию идти пешком по лесу.
Прибыв на место, специалисты, увы, констатировали смерть женщины. Трехлетний сын, на счастье, дышал – ему оказали первую помощь и госпитализировали с переохлаждением и отравлением выхлопными газами.
В настоящее время к случившемуся присоединились сотрудники районного отдела Следственного комитета – им предстоит выявить все обстоятельства смерти.
В Сети сразу отреагировали на трагедию. Дмитрий Гаврильченко: «Это - УАЗик. Там сапун КПП под задницей. «Глушак» и трубы обычно уже давно скинуты в лесу. «Водила» присядет теперь, скорее всего. Я 11 лет рубился по болотам и первое правило - не оставаться в салоне автомобиля. Кстати, застрявший УАЗик ещё и способен загореться в лёгкую - трава, раскалённые трубы».
Michael Kornev: «Какая глупая смерть. Вот реально: если ты чувствуешь гарь в автомобиле, пока кто-то там «разгазовывает, чтобы выехать, выйти то из машины сложно? Да, в грязь. Но живой бы осталась». Влад Глушенков: «Как можно было отравиться, машина-то не в гараже работала». Ирина Дмитриева: «Какая странная и страшная история. Соболезнования семье. Малыша очень жаль и маму, конечно же».
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