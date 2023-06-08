Пассажиров Пулково предупредили об ограничениях из-за ПМЭФ

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Пассажиров Пулково предупредили о начинающихся с 8 часов утра 12 июня дорожных ограничениях. Будет сужена дорога до Пулково, сообщает Live24 . Ограничения связаны с подготовкой и проведением ПМЭФ и продлятся до 23:59 17 июня. Жителей и гостей города попросили учитывать этот момент, рассчитывая время выезда в аэропорт. Кроме того, им рекомендовали, по возможности, пользоваться услугой онлайн-регистрации, чтобы сократить время, необходимое для предполетных формальностей.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня 2023 года. Но дорожные ограничения начали действовать уже с 8 июня. Например, 8 июня с 12:00 до 16:00 будет перекрыто Петербургское шоссе на участке от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. С 9 по 17 июня будет недоступен проезд по улице Стартовой. Также с 8 до 17-го числа будет запрещена остановка транспорта на улице Пилотов, Стартовой, Домодедовской и Внуковской.

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