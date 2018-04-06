6 апреля 2018, 17:02
Пассажиров такси хотят застраховать
Министерство финансов поддержало инициативу думских депутатов, касающуюся страхования пассажиров такси. С учетом необходимых согласований и поправок, соответствующий закон может заработать уже через год.
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Несмотря на то, что инициатива принадлежит не единороссам, а депутатам от ЛДПР и Справедливой России, Минфин неожиданно ее поддержал. Как подчеркнул замминистра финансов Алексей Моисеев, у ведомства есть несколько замечаний, но в целом идея правильная.
На сегодняшний день только Яндекс.Такси страхует жизнь и здоровье своих пассажиров. Пока на добровольных началах. Еще один агрегатор, Uber, ведет переговоры со страховыми компаниями Ингосстрах и Allianz.
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Комментарии пользователей
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