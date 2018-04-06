6 апреля 2018, 17:02

Пассажиров такси хотят застраховать

Министерство финансов поддержало инициативу думских депутатов, касающуюся страхования пассажиров такси. С учетом необходимых согласований и поправок, соответствующий закон может заработать уже через год.
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На прошлой неделе группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Жигаревым и Анатолием Аксаковым внесла законопроект, предусматривающий поправки в ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков). Сейчас страховать свою ответственность обязаны все транспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки за исключением метро и легкового такси. При ДТП пассажиры такси могут рассчитывать только на выплаты по ОСАГО (до 500 000 рублей), а это несопоставимые суммы с выплатами по ОСГОП (до 2 млн рублей). 

Несмотря на то, что инициатива принадлежит не единороссам, а депутатам от ЛДПР и Справедливой России, Минфин неожиданно ее поддержал. Как подчеркнул замминистра финансов Алексей Моисеев, у ведомства есть несколько замечаний, но в целом идея правильная.

На сегодняшний день только Яндекс.Такси страхует жизнь и здоровье своих пассажиров. Пока на добровольных началах. Еще один агрегатор, Uber, ведет переговоры со страховыми компаниями Ингосстрах и Allianz.

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Уже не раз обращался к ним в сервис, со своим соболем. Работаю там ребята грамотные и берут не дорого. Заметил их, когда заезжал к ним случайно по гарантии. Теперь если что случается, сразу к ним. Главное заранее записаться.
Pavel Semyonov
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Поменял на Рено насос форсунку машина троит что может быть не так?
Владислав
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Мне нравится домашняя пицца.
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Пассажиров такси хотят застраховать
{{material_122149}}На прошлой неделе группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Жигаревым и Анатолием Аксаковым внесла законопроект, предусматривающий поправки в ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков). Сейчас страховать свою ответственность обязаны все транспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки за исключением метро и легкового такси. При ДТП пассажиры такси могут рассчитывать только на выплаты по ОСАГО (до 500 000 рублей), а это несопоставимые суммы с выплатами по ОСГОП (до 2 млн рублей). Несмотря на то, что инициатива принадлежит не единороссам, а депутатам от ЛДПР и Справедливой России, Минфин неожиданно ее поддержал. Как подчеркнул замминистра финансов Алексей Моисеев, у ведомства есть несколько замечаний, но в целом идея правильная.На сегодняшний день только Яндекс.Такси страхует жизнь и здоровье своих пассажиров. Пока на добровольных началах. Еще один агрегатор, Uber, ведет переговоры со страховыми компаниями Ингосстрах и Allianz.
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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