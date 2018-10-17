17 октября 2018, 12:23
Пассажиров такси могут застраховать
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Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное страхование ответственности перевозчиков за жизнь, здоровье и сохранность багажа пассажиров такси.
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С инициативой исправить ситуацию еще в апреле 2018 года выступила группа думских депутатов от «Справедливой России» и ЛДПР. Они подготовили проект поправок в обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков. Несмотря на то, законопроект предложили не представители «Единой России», его поддержали в Минфине.
Поправки получили одобрение не только экспертов в правительстве, но и комитета Госдумы по финансовому рынку. Если документ поддержат в Думе и Совете Федерации, новые нормы могут вступить в силу уже со следующего года. Сейчас страхование пассажиров такси осуществляется в добровольном порядке. Например, «Яндекс.Такси» страхует как водителей, так и пассажиров. А в сервисе Uber такой вид страхования планируют предложить в качестве опции.
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