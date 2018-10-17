17 октября 2018, 12:23

Пассажиров такси могут застраховать

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Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное страхование ответственности перевозчиков за жизнь, здоровье и сохранность багажа пассажиров такси.
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Пассажиров такси могут застраховать
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В настоящее время легковое такси является единственным видом транспорта, на который не распространяется этот вид обязательного страхования (ОСГОП). При ДТП пассажиры такси вправе рассчитывать только на выплаты по ОСАГО, которые несопоставимо меньше выплат, предусмотренных ОСГОП: 500 000 рублей против 2 025 000 рублей.

С инициативой исправить ситуацию еще в апреле 2018 года выступила группа думских депутатов от «Справедливой России» и ЛДПР. Они подготовили проект поправок в обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков. Несмотря на то, законопроект предложили не представители «Единой России», его поддержали в Минфине. 

Поправки получили одобрение не только экспертов в правительстве, но и комитета Госдумы по финансовому рынку. Если документ поддержат в Думе и Совете Федерации, новые нормы могут вступить в силу уже со следующего года. Сейчас страхование пассажиров такси осуществляется в добровольном порядке. Например, «Яндекс.Такси» страхует как водителей, так и пассажиров. А в сервисе Uber такой вид страхования планируют предложить в качестве опции.
По собственной информации 110km.ru
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Пассажиров такси могут застраховать
{{material_124726}}В настоящее время легковое такси является единственным видом транспорта, на который не распространяется этот вид обязательного страхования (ОСГОП). При ДТП пассажиры такси вправе рассчитывать только на выплаты по ОСАГО, которые несопоставимо меньше выплат, предусмотренных ОСГОП: 500 000 рублей против 2 025 000 рублей.С инициативой исправить ситуацию еще в апреле 2018 года выступила группа думских депутатов от «Справедливой России» и ЛДПР. Они подготовили проект поправок в обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков. Несмотря на то, законопроект предложили не представители «Единой России», его поддержали в Минфине. Поправки получили одобрение не только экспертов в правительстве, но и комитета Госдумы по финансовому рынку. Если документ поддержат в Думе и Совете Федерации, новые нормы могут вступить в силу уже со следующего года. Сейчас страхование пассажиров такси осуществляется в добровольном порядке. Например, «Яндекс.Такси» страхует как водителей, так и пассажиров. А в сервисе Uber такой вид страхования планируют предложить в качестве опции.
2018-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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