Пассажирский авиалайнер потерял на взлете пару иллюминаторов, но заметили это только на высоте 3 000 метров

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Самолет успел подняться на высоту в 3 000 метров, прежде чем экипаж заметил незакрепленный уплотнитель окна, «хлопающий в потоке воздуха». Лайнер поднялся еще на 500 метров, развернулся и через полчаса приземлился в аэропорту вылета. Осмотр показал, что два окна рядом с запасным выходом над крылом отсутствовали, а одно дополнительное окно не было закреплено.

Иллюминаторы авиалайнеров состоят из трех слоев: внешнего стекла, которое удерживает давление; вентилируемого среднего стекла, обеспечивающего циркуляцию воздуха для предотвращения образованию конденсата; и внутреннего «царапающегося» стекла, чтобы пассажиры не могли повредить первые два. Два окна потеряли эти два внешних слоя из-за повреждений, случайно нанесенных накануне во время фотосессии, в ходе которой использовались мощные сценические лампы (12 000 Вт), имитировавшие восход солнца.

Фото: Air Accidents Investigation Branch

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Эксперты подчеркнули, что последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы окна вылетели на большей высоте. Из-за огромной разницы давлений внутри и снаружи самолета могла произойти взрывная разгерметизация, что потенциально могло привести к травмам или даже гибели всего экипажа и пассажиров.

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