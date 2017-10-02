2 октября 2017, 13:41

Пассажирский дрон появится на рынке уже в 2018 году

Альтернатива наземному транспорту станет доступной для покупателей уже в следующем году. Об этом сообщила европейская компания Passenger Drone. Точная дата серийного производства пока не названа.
^

Ранее мы писали
Концерн «Калашников» представил прототип легкого летательного аппарата. Первый тестовый полет своеобразного ...
Читать далее
Первый пассажирский дрон будет иметь сходства с вертолетом. Но в отличие от привычного транспорта, модель получит не два, а шестнадцать пропеллеров для обеспечения подъемной силы. По словам создателей, коптер достаточно легок и экономичен. Кроме того, он обладает функцией дистанционного управления.

Также компания сообщает, что во время тестовых полетов все системы работали в штатном режиме, и ни одна из них не дала сбой. По мнению инженеров фирмы, летательные аппараты являются будущим пассажирского транспорта. Новинка сможет проводить в воздухе до 30 минут, а максимальная скорость составит до 50 км/ч.

Производитель пока не сообщил стоимость дрона. Пока в наличии у Passenger Drone имеется всего один тестовый прототип. В ближайших планах компании собрать еще 5 экземпляров, после чего провести усиленные испытания, которые предполагают не менее 1 000 часов полета. Только после этого воздушный транспорт будет доступен для покупателей.

Напомним, что на прошлой неделе концерн «Калашников» представил свой прототип легкого летательного аппарата. Своеобразный мотоцикл совершил первый тестовый полет.

Хотели бы вы купить себе пассажирский дрон?
Голосовать

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
У какого какая вода на даче?
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
Что можно подарить другу?
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
Alex098
Какой у вас смартфон?
У меня Нокиа-люмия.
Alex098
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 12 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Пассажирский дрон появится на рынке уже в 2018 году
{{material_121136}}Первый пассажирский дрон будет иметь сходства с вертолетом. Но в отличие от привычного транспорта, модель получит не два, а шестнадцать пропеллеров для обеспечения подъемной силы. По словам создателей, коптер достаточно легок и экономичен. Кроме того, он обладает функцией дистанционного управления. Также компания сообщает, что во время тестовых полетов все системы работали в штатном режиме, и ни одна из них не дала сбой. По мнению инженеров фирмы, летательные аппараты являются будущим пассажирского транспорта. Новинка сможет проводить в воздухе до 30 минут, а максимальная скорость составит до 50 км/ч.Производитель пока не сообщил стоимость дрона. Пока в наличии у Passenger Drone имеется всего один тестовый прототип. В ближайших планах компании собрать еще 5 экземпляров, после чего провести усиленные испытания, которые предполагают не менее 1 000 часов полета. Только после этого воздушный транспорт будет доступен для покупателей.Напомним, что на прошлой неделе концерн «Калашников» представил свой прототип легкого летательного аппарата. Своеобразный мотоцикл совершил первый тестовый полет.{{vote_116}}
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставрополь Набережные Челны Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG