Пассажирский дрон появится на рынке уже в 2018 году
Также компания сообщает, что во время тестовых полетов все системы работали в штатном режиме, и ни одна из них не дала сбой. По мнению инженеров фирмы, летательные аппараты являются будущим пассажирского транспорта. Новинка сможет проводить в воздухе до 30 минут, а максимальная скорость составит до 50 км/ч.
Производитель пока не сообщил стоимость дрона. Пока в наличии у Passenger Drone имеется всего один тестовый прототип. В ближайших планах компании собрать еще 5 экземпляров, после чего провести усиленные испытания, которые предполагают не менее 1 000 часов полета. Только после этого воздушный транспорт будет доступен для покупателей.
Напомним, что на прошлой неделе концерн «Калашников» представил свой прототип легкого летательного аппарата. Своеобразный мотоцикл совершил первый тестовый полет.
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