Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов

Современные автомобили становятся все более безопасными. Вместе с этим ужесточается и регламент краш-тестов. Раньше в ходе испытаний основное внимание уделяли безопасности водителя и переднего пассажира. Потом стали обращать внимание на защиту детей и пешеходов. Затем появились обязательные требования к электронным ассистирующим системам. Сейчас эксперты IIHS сосредоточились на безопасности пассажиров второго ряда.

Сначала проверили бизнес-седаны, затем минивэны. Результаты в обоих случаях оказались печальными. Лишь единичные модели смогли достойно защитить пассажиров второго ряда. Теперь очередь дошла до среднеразмерных кроссоверов премиального сегмента. Только 3 из 8 разбитых автомобилей показали максимально хороший результат. «Отличниками» стали Lincoln Aviator, Mercedes GLE и Volvo XC60.

Оценку «Приемлемо» поставили кроссоверам Acura MDX и BMW X3. Риск получения травмы для этих моделей находился в допустимых пределах, но «пассажир» MDX проскользнул под ременем безопасности, а тестовый манекен в X3 опасно приблизился к переднему сиденью.

Едва-едва справились с проверкой кроссоверы Audi Q5 и Lexus RX, получив пограничные оценки. Пассажиры второго ряда проскальзывали под ремнем безопасности, рискуя получить серьезные травмы шеи и головы. Одна модель и вовсе провалила испытания. Cadillac XT6 получил оценку «Плохо». Ремень безопасности не справился со своей задачей. Тестовый манекен рисковал получить серьезные травмы, шеи, головы и грудной клетки.

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