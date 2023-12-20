Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов
Сначала проверили бизнес-седаны, затем минивэны. Результаты в обоих случаях оказались печальными. Лишь единичные модели смогли достойно защитить пассажиров второго ряда. Теперь очередь дошла до среднеразмерных кроссоверов премиального сегмента. Только 3 из 8 разбитых автомобилей показали максимально хороший результат. «Отличниками» стали Lincoln Aviator, Mercedes GLE и Volvo XC60.
Оценку «Приемлемо» поставили кроссоверам Acura MDX и BMW X3. Риск получения травмы для этих моделей находился в допустимых пределах, но «пассажир» MDX проскользнул под ременем безопасности, а тестовый манекен в X3 опасно приблизился к переднему сиденью.
Едва-едва справились с проверкой кроссоверы Audi Q5 и Lexus RX, получив пограничные оценки. Пассажиры второго ряда проскальзывали под ремнем безопасности, рискуя получить серьезные травмы шеи и головы. Одна модель и вовсе провалила испытания. Cadillac XT6 получил оценку «Плохо». Ремень безопасности не справился со своей задачей. Тестовый манекен рисковал получить серьезные травмы, шеи, головы и грудной клетки.
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После резкого повышения цен далеко не каждый российский автолюбитель может позволить себе прийти в автосалон и купить новый автомобиль. Многие предпочитают подобрать надежную машину на вторичном рынке.Читать далее
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Иностранные журналисты раскрыли канал поставки в Россию премиальных автомобилей
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