Биометрия вместо документов — как изменится посадка на самолет уже через два года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

23 января 2026, 17:10

Пассажиры рейсов между Москвой и Петербургом смогут летать без паспорта с 2026 года

Пассажиры рейсов между Москвой и Петербургом смогут летать без паспорта с 2026 года

Биометрия вместо документов — как изменится посадка на самолет уже через два года

Пассажиры рейсов между Москвой и Петербургом смогут летать без паспорта с 2026 года

В 2026 году стартует необычный эксперимент на авиарейсах. Пассажиров ждет новый способ идентификации. Бумажные документы станут не обязательны. Подробности - в нашем материале.

В 2026 году стартует необычный эксперимент на авиарейсах. Пассажиров ждет новый способ идентификации. Бумажные документы станут не обязательны. Подробности - в нашем материале.

С июня 2026 года на маршруте между столицей и северной столицей начнется уникальный эксперимент: авиаперевозчик «Аэрофлот» внедрит систему, позволяющую садиться в самолет без предъявления бумажного паспорта. Для подтверждения личности будет использоваться биометрическая технология, интегрированная с учетной записью на портале Госуслуг.

Как сообщает Gazeta.SPb, нововведение охватит рейсы между аэропортами Шереметьево и Пулково. Пассажиры смогут пройти все этапы регистрации и посадки, используя только цифровую идентификацию через Единую биометрическую систему. Для участия потребуется согласие - проект полностью добровольный, и к нему смогут присоединиться не только россияне, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства.

Система основана на Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая уже знакома многим пользователям государственных сервисов. Теперь она будет применяться и в авиационной сфере, что должно упростить и ускорить процесс посадки на рейс. Однако полностью отказаться от документов пока не получится: сотрудники службы безопасности сохраняют право запросить удостоверение личности при необходимости, особенно на этапе предполетного досмотра.

Идея внедрения биометрической идентификации обсуждалась еще в конце 2025 года. Тогда рассматривалась возможность проведения эксперимента в крупнейших аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга в течение 2026–2027 годов. Теперь проект получил конкретные сроки и детали реализации.

Ожидается, что новая технология позволит сократить очереди и снизить нагрузку на персонал аэропортов. При этом безопасность останется на прежнем уровне: все данные будут защищены, а контроль за пассажирами сохранится. Если эксперимент окажется успешным, подобная система может быть распространена и на другие направления внутри страны.

Переход к цифровым решениям в сфере авиаперевозок - еще один шаг к модернизации транспортной инфраструктуры. Уже в ближайшие годы путешествия между двумя крупнейшими городами России станут проще и удобнее, а бумажные документы постепенно уступят место современным технологиям.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Брянск Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться