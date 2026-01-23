Биометрия вместо документов — как изменится посадка на самолет уже через два года

23 января 2026, 17:10
Пассажиры рейсов между Москвой и Петербургом смогут летать без паспорта с 2026 года
В 2026 году стартует необычный эксперимент на авиарейсах. Пассажиров ждет новый способ идентификации. Бумажные документы станут не обязательны. Подробности - в нашем материале.
С июня 2026 года на маршруте между столицей и северной столицей начнется уникальный эксперимент: авиаперевозчик «Аэрофлот» внедрит систему, позволяющую садиться в самолет без предъявления бумажного паспорта. Для подтверждения личности будет использоваться биометрическая технология, интегрированная с учетной записью на портале Госуслуг.
Как сообщает Gazeta.SPb, нововведение охватит рейсы между аэропортами Шереметьево и Пулково. Пассажиры смогут пройти все этапы регистрации и посадки, используя только цифровую идентификацию через Единую биометрическую систему. Для участия потребуется согласие - проект полностью добровольный, и к нему смогут присоединиться не только россияне, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства.
Система основана на Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая уже знакома многим пользователям государственных сервисов. Теперь она будет применяться и в авиационной сфере, что должно упростить и ускорить процесс посадки на рейс. Однако полностью отказаться от документов пока не получится: сотрудники службы безопасности сохраняют право запросить удостоверение личности при необходимости, особенно на этапе предполетного досмотра.
Идея внедрения биометрической идентификации обсуждалась еще в конце 2025 года. Тогда рассматривалась возможность проведения эксперимента в крупнейших аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга в течение 2026–2027 годов. Теперь проект получил конкретные сроки и детали реализации.
Ожидается, что новая технология позволит сократить очереди и снизить нагрузку на персонал аэропортов. При этом безопасность останется на прежнем уровне: все данные будут защищены, а контроль за пассажирами сохранится. Если эксперимент окажется успешным, подобная система может быть распространена и на другие направления внутри страны.
Переход к цифровым решениям в сфере авиаперевозок - еще один шаг к модернизации транспортной инфраструктуры. Уже в ближайшие годы путешествия между двумя крупнейшими городами России станут проще и удобнее, а бумажные документы постепенно уступят место современным технологиям.
