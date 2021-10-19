19 октября 2021, 17:18
Пассажиры такси ограбили на миллион безработного пассажира другого такси
Такая замысловатая история могла произойти только в Москве. Трое неизвестных отобрали у безработного мужчины рюкзак, в котором находилось более 1 млн рублей. Все участники разыгравшейся драмы приехали на такси.
Дарья Климова Фото: Ведомости
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Как пояснил полицейским пострадавший безработный гражданин, в рюкзаке находилось более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (часть 4 пункт «б») «Разбой, совершенный организованный группой лиц в особо крупном размере». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
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19.10.2021, 08:38
Опубликовано видео, опровергающее миф о непрактичности кабриолетов
18.10.2021, 14:48
В Москве появился свой «мост глупости»: он находится в аэропорту
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