Ford запатентовал двухъярусный кемпинг-внедорожник: два спальных места, климат-контроль в палатке и солнечная панель на тенте

28 августа 2026, 14:09
Патент Ford: внедорожник с двумя уровнями спальных платформ и необычной крышей
Патент Ford: внедорожник с двумя уровнями спальных платформ и необычной крышей
Ford запатентовал уникальную конструкцию для внедорожников, позволяющую организовать сразу два спальных места - внутри салона и на крыше. Это решение может заинтересовать любителей путешествий и тех, кто ищет новые форматы мобильного отдыха.
Ford вновь удивил поклонников внедорожников, предложив свежий взгляд на организацию ночлега в автомобиле. Новый патент, опубликованный под номером США 2026/0233661 A1, описывает сразу две независимые спальные платформы, которые можно развернуть как внутри салона, так и на крыше машины, расположенной рядом с Bronco.
В основе идеи — модульная система из трёх панелей, которая трансформирует салон в полноценное спальное место. Пристроенные панели задних сидений борются с поломкой багажника, а для увеличения длины спального пространства предусмотрены выдвижные опоры и крепления к передним сиденьям. Варианты исполнения включают в себя интеграцию с подголовниками, а также использование складных ножек, которые опираются на пол или специальные крепления в кузове.
Важная деталь: обе платформы работают независимо друг от друга. Это означает, что можно одновременно использовать спальное место в салоне и разложить второй ярус на крыше, получив двухуровневую «кемпинговую квартиру» для нескольких взрослых и домашних животных. Внутри установлен надувной матрас с электрическим подогревом, который питается от штатной розетки и может работать совместно с системой климат-контроля. Для удобства добавлены складные столики, закреплённые на спинках передних сидений.
Крыша автомобиля тоже не осталась без внимания. Ford предлагает выдвижную платформу, которая раскладывается вперёд, нависая над капотом. Над ней смонтированы тентовые конструкции с каркасом и защитной сеткой из сетки. Важное инженерное решение — герметичный канал между крышей и салоном, позволяющий подавать тепло или прохладу из системы кондиционирования прямо в палатку. Также предусмотрен вариант с вертикальным раскладывающимся тентом, дополненным солнечной панелью, позволяющей заряжать гаджеты или подпитывать аккумулятор автомобиля.
Доступ к обоим уровням организован через люк в крыше, а внутри палатки предусмотрен двухсекционный надувной матрас с откидной секцией для свободного прохода. Такое решение позволяет быстро развернуть оба спальных места и не жертвовать пространством багажника.
Если рассмотреть патент Ford, становится ясно: компания проявляет растущий интерес к автокемпингу и автономным путешествиям. В России подобные решения могут быть особенно востребованы из-за протяжённости дорог, сурового климата и ограниченного числа походов. Важно отметить, что интеграция климат-контроля и подогрева матраса — редкость даже среди специализированных автодомов. Кроме того, использование солнечной панели и другой платформы может привести к тому, что Ford создаст максимально универсальный и автономный внедорожник для длительных поездок без привязки к инфраструктуре.
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