Концепт «Нива Т-134»: почему патент раскрыл французское происхождение новой LADA после разрыва с Renault

13 мая 2026, 20:51
Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни
Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни
АвтоВАЗ удивил автолюбителей концептом Niva Т-134, сохранившим черты французского дизайна. Патентные документы раскрывают неожиданные детали платформы и преемственности. Почему это важно для рынка и что ждет легендарную модель - в нашем материале.
Появление концепта «Нива Т-134» стало одним из самых обсуждаемых событий в российском автопроме. Причина проста: несмотря на разрыв с Renault, АвтоВАЗ сохранил в новых моделях узнаваемые черты французского стиля. Это не просто совпадение — патентные документы проливают свет на регистрацию дизайна и технических решений.
В Федеральной базе патентов обнаружен промышленный образец, который во всех отношениях соответствует прототипу Niva Vision. Среди авторов — Суслаев Степан Сергеевич, Ильина Яна Сергеевна, Житлов Ярослав Эдуардович, Денисова Ольга Евгеньевна и Аккерманн Ежен. Интересно, что Жан-Филипп Салар, отвечавший за дизайн LADA, в списке отсутствует, хотя именно он в 2021 году впервые анонсировал новую «Ниву».
История проекта уходит корнями в начало 2021 года, когда Renault объявила о стратегии Renaulution и задумала объединение LADA с Dacia. Тогда планировалось вывести новую «Ниву» на платформе CMF-B-LS в B-классе с двумя вариантами колёсной базы и запуском в 2024 году. Среди вариантов силовых агрегатов рассматривались атмосферный двигатель ВАЗ 1,8 л с механикой или вариатором Jatco, а также турбомотор Renault 1,3 л с тем же вариатором. По неофициальным данным, велась разработка дорожной и полноценной внедорожной версии с понижающей передачей.
Однако после ухода Renault из акционеров АвтоВАЗа в 2022 году проект был заморожен. Казалось, что новая «Нива» останется только на бумаге. Но уже к середине 2023 года разработки возобновились — причём на совершенно иной технической базе. Теперь, по всей видимости, в основе лежит платформа LADA Vesta, а дизайн сохраняет все черты прежней французской концепции. Название Т-134 пока используется, но в патентных изображениях отчётливо видна надпись NIVA на решётке радиатора, что говорит о сохранении исторического имени.
Ключевые этапы проекта выглядят так: старт в Renault в 2021 году, поворот в 2022-м, возобновление работ в 2023-м и официальный показ концепта Т-134.
Судьба новой «Нивы» оказалась непростой: от амбициозных планов с французами до самостоятельных доработок на российской платформе. Дизайн сохраняет французский характер, имя «Нива», судя по всему, остаётся с моделью и дальше. Однако под каким названием и когда автомобиль поступит в серию — пока остаётся загадкой.
Похожие материалы Лада, Дачия
-
13.05.2026, 04:30
В Германии выставили на продажу уникальный пикап на базе Lada Niva за 35 тысяч евро
В Германии появился редкий экземпляр Lada Niva, превращенный в полноценный внедорожный пикап с роскошной отделкой и минимальным пробегом. Такой автомобиль - редкость на европейском рынке, особенно с учетом его доработок и стоимости. Почему этот проект вызвал интерес у коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 08:33
Сенсация, которой не случилось: почему концепт Lada 4×4 Vision так и остался мечтой
Обновленная Lada 4×4 Vision вызвала бурную реакцию у немецких специалистов. Эксперты отмечают не только свежий дизайн, но и технические решения, которые позволяют российскому внедорожнику конкурировать с признанными лидерами сегмента. Почему этот автомобиль вновь оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 16:41
Как ВАЗ-212140 стал городским автомобилем с элементами премиального тюнинга
Владелец ВАЗ-212140 2005 года решил полностью изменить внешний вид и комфорт своего внедорожника, чтобы сделать его более подходящим для городской среды. В центре внимания - нестандартные колеса и доработки, которые выделяют машину среди других. Почему такие изменения актуальны именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
25.04.2026, 07:38
От скорой помощи до автодома: нестандартные Lada, которые удивляют
АвтоВАЗ и независимые мастерские продолжают экспериментировать с моделями Lada, создавая версии, которые выходят за привычные рамки. В подборке - самые неожиданные и редкие автомобили, которые могут изменить представление о возможностях отечественного автопрома.Читать далее
-
13.04.2026, 10:08
Как появилось имя Niva: разоблачаем мифы о названии легендарного ВАЗ-2121
Мало кто знает, что у популярной версии происхождения имени Niva есть неожиданные детали. Эксперт объяснил, почему легендарный внедорожник ВАЗ-2121 получил именно это название, и развеял мифы, которые десятилетиями передавались из уст в уста. Читать далее
-
05.04.2026, 11:27
49 лет «Ниве»: АвтоВАЗ развеял главные мифы о легендарном внедорожнике
«Нива» отмечает 49 лет, а вокруг нее до сих пор ходят десятки мифов. Почему многие из них не выдерживают проверки временем, какие обновления скрыты от глаз и что на самом деле влияет на расход топлива - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как сильно изменилась легенда за последние годы.Читать далее
-
29.03.2026, 07:42
Топ-10 полноприводных авто 2026: надежность, доступность и реальные плюсы
Полноприводные автомобили в 2026 году становятся все более востребованными на российском рынке. В материале - свежий рейтинг лучших моделей, их сильные и слабые стороны, а также рекомендации эксперта по безопасной эксплуатации. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эти машины - разбираемся подробно.Читать далее
-
28.03.2026, 18:47
Сравнение расходов на обслуживание Lada Niva Travel с новым 1.8-литровым мотором
Рестайлинговая Lada Niva Travel с 1.8-литровым двигателем выходит на рынок и обещает снизить расходы на обслуживание и топливо. Эксперты АВТОВАЗа провели тесты и рассчитали, насколько выгоднее стала эксплуатация обновленной модели. В чем ключевые отличия и почему это важно для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.03.2026, 19:18
Что выбрать в 2026: новая Lada Niva Travel или подержанные кроссоверы с пробегом
В 2026 году перед покупателями стоит непростой выбор: новая Lada Niva Travel с заводской гарантией или подержанные кроссоверы известных брендов. Эксперты разобрали плюсы и минусы каждого варианта, чтобы понять, что выгоднее в условиях меняющегося рынка.Читать далее
-
21.03.2026, 06:23
Армейская амфибия на базе «Нивы»: почему уникальный ВАЗ-2122 «Река» так и не вышел в серию
В начале 1980-х Волжский автозавод создал амфибию на базе «Нивы» для военных нужд. Машина прошла испытания в экстремальных условиях, но так и не попала на конвейер. Почему перспективный проект остался в истории, и какие инженерные решения были реализованы - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Лада, Дачия
-
13.05.2026, 04:30
В Германии выставили на продажу уникальный пикап на базе Lada Niva за 35 тысяч евро
В Германии появился редкий экземпляр Lada Niva, превращенный в полноценный внедорожный пикап с роскошной отделкой и минимальным пробегом. Такой автомобиль - редкость на европейском рынке, особенно с учетом его доработок и стоимости. Почему этот проект вызвал интерес у коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 08:33
Сенсация, которой не случилось: почему концепт Lada 4×4 Vision так и остался мечтой
Обновленная Lada 4×4 Vision вызвала бурную реакцию у немецких специалистов. Эксперты отмечают не только свежий дизайн, но и технические решения, которые позволяют российскому внедорожнику конкурировать с признанными лидерами сегмента. Почему этот автомобиль вновь оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 16:41
Как ВАЗ-212140 стал городским автомобилем с элементами премиального тюнинга
Владелец ВАЗ-212140 2005 года решил полностью изменить внешний вид и комфорт своего внедорожника, чтобы сделать его более подходящим для городской среды. В центре внимания - нестандартные колеса и доработки, которые выделяют машину среди других. Почему такие изменения актуальны именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
25.04.2026, 07:38
От скорой помощи до автодома: нестандартные Lada, которые удивляют
АвтоВАЗ и независимые мастерские продолжают экспериментировать с моделями Lada, создавая версии, которые выходят за привычные рамки. В подборке - самые неожиданные и редкие автомобили, которые могут изменить представление о возможностях отечественного автопрома.Читать далее
-
13.04.2026, 10:08
Как появилось имя Niva: разоблачаем мифы о названии легендарного ВАЗ-2121
Мало кто знает, что у популярной версии происхождения имени Niva есть неожиданные детали. Эксперт объяснил, почему легендарный внедорожник ВАЗ-2121 получил именно это название, и развеял мифы, которые десятилетиями передавались из уст в уста. Читать далее
-
05.04.2026, 11:27
49 лет «Ниве»: АвтоВАЗ развеял главные мифы о легендарном внедорожнике
«Нива» отмечает 49 лет, а вокруг нее до сих пор ходят десятки мифов. Почему многие из них не выдерживают проверки временем, какие обновления скрыты от глаз и что на самом деле влияет на расход топлива - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как сильно изменилась легенда за последние годы.Читать далее
-
29.03.2026, 07:42
Топ-10 полноприводных авто 2026: надежность, доступность и реальные плюсы
Полноприводные автомобили в 2026 году становятся все более востребованными на российском рынке. В материале - свежий рейтинг лучших моделей, их сильные и слабые стороны, а также рекомендации эксперта по безопасной эксплуатации. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эти машины - разбираемся подробно.Читать далее
-
28.03.2026, 18:47
Сравнение расходов на обслуживание Lada Niva Travel с новым 1.8-литровым мотором
Рестайлинговая Lada Niva Travel с 1.8-литровым двигателем выходит на рынок и обещает снизить расходы на обслуживание и топливо. Эксперты АВТОВАЗа провели тесты и рассчитали, насколько выгоднее стала эксплуатация обновленной модели. В чем ключевые отличия и почему это важно для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.03.2026, 19:18
Что выбрать в 2026: новая Lada Niva Travel или подержанные кроссоверы с пробегом
В 2026 году перед покупателями стоит непростой выбор: новая Lada Niva Travel с заводской гарантией или подержанные кроссоверы известных брендов. Эксперты разобрали плюсы и минусы каждого варианта, чтобы понять, что выгоднее в условиях меняющегося рынка.Читать далее
-
21.03.2026, 06:23
Армейская амфибия на базе «Нивы»: почему уникальный ВАЗ-2122 «Река» так и не вышел в серию
В начале 1980-х Волжский автозавод создал амфибию на базе «Нивы» для военных нужд. Машина прошла испытания в экстремальных условиях, но так и не попала на конвейер. Почему перспективный проект остался в истории, и какие инженерные решения были реализованы - разбираемся в деталях.Читать далее