Концепт «Нива Т-134»: почему патент раскрыл французское происхождение новой LADA после разрыва с Renault

Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни

АвтоВАЗ удивил автолюбителей концептом Niva Т-134, сохранившим черты французского дизайна. Патентные документы раскрывают неожиданные детали платформы и преемственности. Почему это важно для рынка и что ждет легендарную модель - в нашем материале.

Появление концепта «Нива Т-134» стало одним из самых обсуждаемых событий в российском автопроме. Причина проста: несмотря на разрыв с Renault, АвтоВАЗ сохранил в новых моделях узнаваемые черты французского стиля. Это не просто совпадение — патентные документы проливают свет на регистрацию дизайна и технических решений.

В Федеральной базе патентов обнаружен промышленный образец, который во всех отношениях соответствует прототипу Niva Vision. Среди авторов — Суслаев Степан Сергеевич, Ильина Яна Сергеевна, Житлов Ярослав Эдуардович, Денисова Ольга Евгеньевна и Аккерманн Ежен. Интересно, что Жан-Филипп Салар, отвечавший за дизайн LADA, в списке отсутствует, хотя именно он в 2021 году впервые анонсировал новую «Ниву».

История проекта уходит корнями в начало 2021 года, когда Renault объявила о стратегии Renaulution и задумала объединение LADA с Dacia. Тогда планировалось вывести новую «Ниву» на платформе CMF-B-LS в B-классе с двумя вариантами колёсной базы и запуском в 2024 году. Среди вариантов силовых агрегатов рассматривались атмосферный двигатель ВАЗ 1,8 л с механикой или вариатором Jatco, а также турбомотор Renault 1,3 л с тем же вариатором. По неофициальным данным, велась разработка дорожной и полноценной внедорожной версии с понижающей передачей.

Однако после ухода Renault из акционеров АвтоВАЗа в 2022 году проект был заморожен. Казалось, что новая «Нива» останется только на бумаге. Но уже к середине 2023 года разработки возобновились — причём на совершенно иной технической базе. Теперь, по всей видимости, в основе лежит платформа LADA Vesta, а дизайн сохраняет все черты прежней французской концепции. Название Т-134 пока используется, но в патентных изображениях отчётливо видна надпись NIVA на решётке радиатора, что говорит о сохранении исторического имени.

Ключевые этапы проекта выглядят так: старт в Renault в 2021 году, поворот в 2022-м, возобновление работ в 2023-м и официальный показ концепта Т-134.

Судьба новой «Нивы» оказалась непростой: от амбициозных планов с французами до самостоятельных доработок на российской платформе. Дизайн сохраняет французский характер, имя «Нива», судя по всему, остаётся с моделью и дальше. Однако под каким названием и когда автомобиль поступит в серию — пока остаётся загадкой.