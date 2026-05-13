Концепт «Нива Т-134»: почему патент раскрыл французское происхождение новой LADA после разрыва с Renault

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 20:51

Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни

Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни

Концепт «Нива Т-134»: почему патент раскрыл французское происхождение новой LADA после разрыва с Renault

Патент на новую Niva Т-134: детали платформы и французские корни

АвтоВАЗ удивил автолюбителей концептом Niva Т-134, сохранившим черты французского дизайна. Патентные документы раскрывают неожиданные детали платформы и преемственности. Почему это важно для рынка и что ждет легендарную модель - в нашем материале.

АвтоВАЗ удивил автолюбителей концептом Niva Т-134, сохранившим черты французского дизайна. Патентные документы раскрывают неожиданные детали платформы и преемственности. Почему это важно для рынка и что ждет легендарную модель - в нашем материале.

Появление концепта «Нива Т-134» стало одним из самых обсуждаемых событий в российском автопроме. Причина проста: несмотря на разрыв с Renault, АвтоВАЗ сохранил в новых моделях узнаваемые черты французского стиля. Это не просто совпадение — патентные документы проливают свет на регистрацию дизайна и технических решений.

В Федеральной базе патентов обнаружен промышленный образец, который во всех отношениях соответствует прототипу Niva Vision. Среди авторов — Суслаев Степан Сергеевич, Ильина Яна Сергеевна, Житлов Ярослав Эдуардович, Денисова Ольга Евгеньевна и Аккерманн Ежен. Интересно, что Жан-Филипп Салар, отвечавший за дизайн LADA, в списке отсутствует, хотя именно он в 2021 году впервые анонсировал новую «Ниву».

История проекта уходит корнями в начало 2021 года, когда Renault объявила о стратегии Renaulution и задумала объединение LADA с Dacia. Тогда планировалось вывести новую «Ниву» на платформе CMF-B-LS в B-классе с двумя вариантами колёсной базы и запуском в 2024 году. Среди вариантов силовых агрегатов рассматривались атмосферный двигатель ВАЗ 1,8 л с механикой или вариатором Jatco, а также турбомотор Renault 1,3 л с тем же вариатором. По неофициальным данным, велась разработка дорожной и полноценной внедорожной версии с понижающей передачей.

Однако после ухода Renault из акционеров АвтоВАЗа в 2022 году проект был заморожен. Казалось, что новая «Нива» останется только на бумаге. Но уже к середине 2023 года разработки возобновились — причём на совершенно иной технической базе. Теперь, по всей видимости, в основе лежит платформа LADA Vesta, а дизайн сохраняет все черты прежней французской концепции. Название Т-134 пока используется, но в патентных изображениях отчётливо видна надпись NIVA на решётке радиатора, что говорит о сохранении исторического имени.

Ключевые этапы проекта выглядят так: старт в Renault в 2021 году, поворот в 2022-м, возобновление работ в 2023-м и официальный показ концепта Т-134.

Судьба новой «Нивы» оказалась непростой: от амбициозных планов с французами до самостоятельных доработок на российской платформе. Дизайн сохраняет французский характер, имя «Нива», судя по всему, остаётся с моделью и дальше. Однако под каким названием и когда автомобиль поступит в серию — пока остаётся загадкой.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada), Dacia
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада, Дачия

Похожие материалы Лада, Дачия

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростовская область Пенза Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться