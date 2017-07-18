18 июля 2017, 17:05

Патентные изображения «заряженного» Renault Megane RS появились в сети

Французский автомобильный производитель готовится к осенней премьере гоночной версии хэтчбека Renault Megane RS. Сейчас появились патентные изображения предстоящей новинки.
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Официальная премьера «гонки» должна состояться в рамках Франкфуртского автосалона в Германии 12 сентября. Пока можно рассмотреть детали кузова на изображениях и оценить силовые параметры модели.

Бросается в глаза агрессивная внешность и более «заточенные» линии, чем у модели GT. В отличие от серийной версии, на спортивной вариации разработчики разместили новую переднюю и заднюю оптику, а также расширили колесные арки, добавили на крышу большой спойлер. Переднюю часть автомобиля украшает обновленный массивный бампер.

Компания пока не разглашает техническое оснащение автомобиля. По предположениям, силовой агрегат модели будет представлен 1,8- или 2-литровым турбированным двигателем с отдачей не менее 300 «лошадей». Официально инженеры сообщили лишь об установке полноуправляемого шасси. “Заряженная” версия Renault Megane получит также самоблокирующийся дифференциал.

Впервые модель станет 5-дверной и будет доступна только в переднеприводном исполнении. Среди конкурентов новинки называют Honda Civic Type R. После премьеры компания планирует серийный выпуск скоростной модели.

Комплектации и технические характеристики

Renault Megane RS 2.0 MT
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2014
Кузовкупе
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин250
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.5
Загородный цикл6.7
Смешанный цикл8.2
ТопливоАИ-95
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Форум Renault Megane sedan
машина 2013 год декабрь месяц где находитьса диагонотицеский разбём
фаиз
Путешествие к Черному морю
| Кому: Victor77 Главное что бы машина была комфортная. С жильем не было там проблем?
katyak
прокат авто
Когда в командировку приезжаешь в чужой город, прокат очень выручает. Да много ситуаций может быть.
Klarr
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Патентные изображения «заряженного» Renault Megane RS появились в сети
{{material_120011}}Официальная премьера «гонки» должна состояться в рамках Франкфуртского автосалона в Германии 12 сентября. Пока можно рассмотреть детали кузова на изображениях и оценить силовые параметры модели.Бросается в глаза агрессивная внешность и более «заточенные» линии, чем у модели GT. В отличие от серийной версии, на спортивной вариации разработчики разместили новую переднюю и заднюю оптику, а также расширили колесные арки, добавили на крышу большой спойлер. Переднюю часть автомобиля украшает обновленный массивный бампер.Компания пока не разглашает техническое оснащение автомобиля. По предположениям, силовой агрегат модели будет представлен 1,8- или 2-литровым турбированным двигателем с отдачей не менее 300 «лошадей». Официально инженеры сообщили лишь об установке полноуправляемого шасси. “Заряженная” версия Renault Megane получит также самоблокирующийся дифференциал.Впервые модель станет 5-дверной и будет доступна только в переднеприводном исполнении. Среди конкурентов новинки называют Honda Civic Type R. После премьеры компания планирует серийный выпуск скоростной модели.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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