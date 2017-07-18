Патентные изображения «заряженного» Renault Megane RS появились в сети
Бросается в глаза агрессивная внешность и более «заточенные» линии, чем у модели GT. В отличие от серийной версии, на спортивной вариации разработчики разместили новую переднюю и заднюю оптику, а также расширили колесные арки, добавили на крышу большой спойлер. Переднюю часть автомобиля украшает обновленный массивный бампер.
Компания пока не разглашает техническое оснащение автомобиля. По предположениям, силовой агрегат модели будет представлен 1,8- или 2-литровым турбированным двигателем с отдачей не менее 300 «лошадей». Официально инженеры сообщили лишь об установке полноуправляемого шасси. “Заряженная” версия Renault Megane получит также самоблокирующийся дифференциал.
Впервые модель станет 5-дверной и будет доступна только в переднеприводном исполнении. Среди конкурентов новинки называют Honda Civic Type R. После премьеры компания планирует серийный выпуск скоростной модели.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Megane RS 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2009
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|3/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|250
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|11.5
|Загородный цикл
|6.7
|Смешанный цикл
|8.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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