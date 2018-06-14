14 июня 2018, 17:50
Патриарх Кирилл может пересесть с «Чайки» на Aurus
В Московской патриархии благосклонно отнеслись к новой российской автомобильной марке и не исключили, что в будущем патриарх Кирилл сможет пересесть на лимузин из проекта «Кортеж», который будут выпускать под торговой маркой Aurus.
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Сейчас патриарх Кирилл передвигается на автомобиле «Чайка», некогда принадлежавшем митрополиту Ленинградскому и Ладожскому Никодиму (Ротову). Советский лимузин прошел капитальный ремонт и патриарх ездит на нем в знак «любви к отечественному производству».
Сам же Александр Волков больше заинтересовался минивеном Aurus, поскольку в его семье шестеро детей и вскоре должен появиться на свет седьмой малыш. По его словам, в семьях православных священников обычно по нескольку детей, поэтому минивены для них очень актуальны. Многие бы хотели пересесть с корейского автопрома на российский.
Прием заказов на автомобили Aurus обещали начать в сентябре 2018 года. Президент Владимир Путин заверил, что машины будут доступны людям с любым достатком, а не только богатым россиянам. Первоначально объем производства не превысит 250 автомобилей в год.
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