14 июня 2018, 17:50

Патриарх Кирилл может пересесть с «Чайки» на Aurus

В Московской патриархии благосклонно отнеслись к новой российской автомобильной марке и не исключили, что в будущем патриарх Кирилл сможет пересесть на лимузин из проекта «Кортеж», который будут выпускать под торговой маркой Aurus.
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В Москве состоялась официальная презентация нового российского автомобильного бренда Aurus. Под такой торговой ...
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Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков рассказал об интересе, проявленном главой Русской православной церкви к новым отечественным автомобилям. По словам отца Александра, проект «Кортеж» вызывает уважение к его создателям. Не исключено, что со временем, когда автомобили проекта станут доступными для российских потребителей, патриарх может пересесть на один из них. 

Сейчас патриарх Кирилл передвигается на автомобиле «Чайка», некогда принадлежавшем митрополиту Ленинградскому и Ладожскому Никодиму (Ротову). Советский лимузин прошел капитальный ремонт и патриарх ездит на нем в знак «любви к отечественному производству».

Сам же Александр Волков больше заинтересовался минивеном Aurus, поскольку в его семье шестеро детей и вскоре должен появиться на свет седьмой малыш. По его словам, в семьях православных священников обычно по нескольку детей, поэтому минивены для них очень актуальны. Многие бы хотели пересесть с корейского автопрома на российский.

Прием заказов на автомобили Aurus обещали начать в сентябре 2018 года. Президент Владимир Путин заверил, что машины будут доступны людям с любым достатком, а не только богатым россиянам. Первоначально объем производства не превысит 250 автомобилей в год.

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Патриарх Кирилл может пересесть с «Чайки» на Aurus
{{material_123401}}Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков рассказал об интересе, проявленном главой Русской православной церкви к новым отечественным автомобилям. По словам отца Александра, проект «Кортеж» вызывает уважение к его создателям. Не исключено, что со временем, когда автомобили проекта станут доступными для российских потребителей, патриарх может пересесть на один из них. Сейчас патриарх Кирилл передвигается на автомобиле «Чайка», некогда принадлежавшем митрополиту Ленинградскому и Ладожскому Никодиму (Ротову). Советский лимузин прошел капитальный ремонт и патриарх ездит на нем в знак «любви к отечественному производству».Сам же Александр Волков больше заинтересовался минивеном Aurus, поскольку в его семье шестеро детей и вскоре должен появиться на свет седьмой малыш. По его словам, в семьях православных священников обычно по нескольку детей, поэтому минивены для них очень актуальны. Многие бы хотели пересесть с корейского автопрома на российский.Прием заказов на автомобили Aurus обещали начать в сентябре 2018 года. Президент Владимир Путин заверил, что машины будут доступны людям с любым достатком, а не только богатым россиянам. Первоначально объем производства не превысит 250 автомобилей в год.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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