Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 14:37

Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто

Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто

Какие автомобили теперь получат расширенный контроль давления – полный список

Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто

Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.

Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.

Компания Patron неожиданно усилила свои позиции на рынке автокомпонентов, представив сразу 81 новую модель датчиков контроля давления в шинах для легковых автомобилей. Это не просто очередное обновление каталога - речь идет о масштабном расширении, которое затрагивает владельцев самых разных марок, от Audi и BMW до Lada и Tesla.

Как сообщает пресс-служба бренда, свежие позиции уже доступны для заказа на складе в Минске. В ближайшее время они появятся и на складах по всей России. Такой шаг явно рассчитан на то, чтобы закрыть растущий спрос на системы контроля давления в шинах, которые становятся обязательным элементом безопасности для современных авто.

В Patron подчеркивают, что новые датчики полностью соответствуют стандартам оригинальных производителей. В ассортименте представлены устройства с разными рабочими частотами - 315 МГц, 433 МГц, 434 МГц, а также варианты с поддержкой Bluetooth. Это позволяет подобрать решение практически для любого автомобиля, независимо от года выпуска и комплектации.

Среди артикулов, которые уже доступны для заказа, значатся PE60501, PE60502, PE60503, PE60504, PE60505, PE60506, PE60507, PE60536, PE60537, PE60538, PE60539, PE60540, PE60541, PE60542, PE60556, PE60557, PE60558, PE60559, PE60560, PE60561, PE60562, PE60563, PE60564, PE60565, PE60566, PE60567, PE60569, PE60573, PE60574, PE60575, PE60576, PE60577, PE60578, PE60579, PE60580, PE60581. Это далеко не полный список, но даже он впечатляет своим разнообразием.

Новые датчики адресованы широкой аудитории: владельцам Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Ford, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Renault, Peugeot, Citroen, Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Infiniti, Hyundai, Kia, Genesis, Geely, Tesla и Lada. Такой охват говорит о серьезных амбициях Patron на рынке автозапчастей.

В Patron отмечают, что устройства прошли все необходимые испытания и полностью совместимы с системами оригинальных производителей. Это особенно важно для тех, кто не готов рисковать безопасностью ради экономии. К тому же, наличие Bluetooth-версий открывает новые возможности для интеграции с современными мультимедийными системами автомобилей.

Появление столь широкого ассортимента TPMS от Patron - это не просто очередная новость из мира автокомпонентов. Это сигнал о том, что рынок становится все более технологичным, а требования к безопасности - жестче. В условиях, когда даже небольшое отклонение давления в шинах может привести к серьезным последствиям, такие решения становятся не роскошью, а необходимостью.

По информации пресс-службы Patron, компания планирует и дальше расширять линейку датчиков, чтобы охватить еще больше моделей и модификаций автомобилей. Остается только следить за развитием событий и ждать новых анонсов.

Упомянутые марки: Audi, BMW, Volkswagen, Porsche, Ford, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Renault, Peugeot, Citroen, Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Infiniti, Hyundai, KIA, Genesis, Geely, Tesla
