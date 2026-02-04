Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 13:44

Patron расширил ассортимент: новые комплекты сцепления для популярных авто

Какие автомобили получили свежие решения Patron и что это значит для владельцев легковушек и фургонов

Patron представил 36 новых комплектов сцепления для легковых и коммерческих авто. Какие модели попали в список, что изменилось для владельцев и почему это событие может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.

Российским автомобилистам стоит обратить внимание на свежие изменения в ассортименте Patron: на московский склад поступила крупная партия новых комплектов сцепления, охватывающая как легковые автомобили, так и легкий коммерческий транспорт. Это событие может существенно упростить жизнь владельцам популярных моделей, ведь теперь подобрать нужную деталь стало проще, а выбор - шире.

Как сообщает пресс-служба Patron, речь идет о 36 новых артикулах, которые предназначены для послепродажного обслуживания машин таких брендов, как Toyota, Renault, Nissan, Ford, BMW, Lada и других марок, давно завоевавших доверие российских водителей. Для легкого коммерческого транспорта ассортимент пополнился решениями для Ford Transit, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Citroen Jumper и Renault Master - моделей, которые часто используются в бизнесе и перевозках.

Особое внимание уделено техническим особенностям новинок. Например, среди новых позиций выделяется комплект с механизмом компенсации износа для Ford Transit 2.2TDCi RWD (с 2011 года выпуска), что особенно актуально для тех, кто эксплуатирует автомобиль в интенсивном режиме. Для Transit 2.4 TDCi (с 2000 года) появился комплект для двигателей с двухмассовым маховиком - решение, которое часто ищут владельцы этих фургонов. Не обошли стороной и сегмент легковых авто: для Chery Tiggo 4 Pro 1.5 (с 2022 года) теперь доступно сцепление с гидроподшипником, а для Lada Largus 1.6i (с 2016 года) с коробкой передач BVI5 - отдельный комплект, что может стать настоящей находкой для сервисов и частных мастеров.

Появление новых комплектов сцепления - не просто расширение ассортимента, а ответ на растущий спрос и сложности с поставками оригинальных запчастей. В условиях, когда многие бренды ограничили или прекратили официальные поставки, наличие альтернативных решений становится критически важным для поддержания парка автомобилей в рабочем состоянии. Patron, по сути, закрывает одну из самых острых потребностей рынка, предлагая детали, которые подходят для самых востребованных моделей.

Стоит отметить, что это не первое обновление продуктовой линейки Patron в 2026 году. В январе компания уже запускала продажи новых датчиков давления в шинах, что говорит о системном подходе к развитию ассортимента и стремлении оперативно реагировать на запросы рынка. Для владельцев и сервисных центров это означает возможность быстрее и дешевле решать вопросы с ремонтом и обслуживанием, не теряя в качестве.

Таким образом, расширение ассортимента Patron - это не просто новость для специалистов, а событие, которое может повлиять на повседневную жизнь тысяч автомобилистов по всей стране. В условиях, когда каждая деталь на счету, такие шаги становятся особенно значимыми.

Упомянутые марки: Ford, Renault, BMW, Chery, Fiat, Citroen
