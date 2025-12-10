Плохо чистят дворники? Patron предлагает решение для китайских и европейских авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 13:37

Patron расширил линейку щеток стеклоочистителя для популярных иномарок

Известный бренд автозапчастей представил новинки. В ассортименте появились десятки новых позиций. Они подойдут для многих популярных машин. Узнайте подробности о свежем поступлении. Это может быть полезно каждому водителю.

Бренд Patron, хорошо знакомый многим российским автовладельцам, сообщил о значительном обновлении своего продуктового портфеля. Компания укрепляет позиции в сегменте компонентов, отвечающих за безопасность и комфорт, выводя на рынок свежую коллекцию щеток стеклоочистителя. Этот шаг выглядит своевременным, учитывая постоянное обновление автопарка страны и растущий спрос на качественные расходные материалы.

Как сообщает издание «Движок», компания сделала доступными для заказа почти четыре десятка новых моделей «дворников». Если говорить точнее, то свежий релиз включает 39 уникальных артикулов. Основная их часть - это комплекты для лобового стекла, всего 31 позиция. Оставшиеся 8 артикулов предназначены для задних стекол, которым водители часто уделяют меньше внимания, но которые не менее важны для полноценного обзора.

Производитель постарался охватить потребности самого широкого круга автовладельцев. В новой линейке представлены как классические и доступные по цене каркасные щетки, так и более современные и аэродинамичные бескаркасные модели. Для водителей из регионов с суровым климатом настоящей находкой станут версии с интегрированным подогревом, которые эффективно борются с обледенением. Отдельного внимания заслуживает технологичное решение AquaBlade - система, при которой омывающая жидкость подается прямо через лезвие. Это обеспечивает мгновенную и равномерную очистку стекла без так называемой «слепой фазы», когда обзор на мгновение перекрывается струей жидкости. Позаботились в компании и о совместимости, предложив различные типы креплений, включая Push Button, Side Pin, Pinch Tab и другие распространенные стандарты.

Перечень автомобилей, для которых предназначены новые щетки, впечатляет. В него вошли самые востребованные на российском рынке «китайцы», такие как Geely, Chery, Changan, Haval, Tank и Omoda. Не забыты и владельцы премиальных европейских марок: в списке фигурируют Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Land Rover и Porsche. Даже обладатели инновационных электромобилей Tesla смогут подобрать для себя подходящий вариант.

Важно отметить, что расширение ассортимента затронуло и сегмент коммерческого транспорта. Это логичный шаг, ведь требования к обзорности и безопасности для грузовиков и автобусов еще выше из-за их габаритов и специфики эксплуатации. Таким образом, обновление от Patron демонстрирует стремление бренда идти в ногу со временем и оперативно реагировать на изменения автомобильного рынка, предлагая качественные решения для широкого спектра транспортных средств.

