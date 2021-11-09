9 ноября 2021, 15:02
Патрульные Hyundai Solaris оснастили новой опцией в духе времени
В Красноярском крае прошла торжественная церемония передачи новеньких автомобилей Hyundai Solaris сотрудникам региональной Госавтоинспекции. Пресс-служба ведомства рассказала, что входит в оснащение.
Дарья Климова Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
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Седаны укомплектованы видеорегистраторами, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками, а также специальными медицинскими наборами для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В их состав входит среди прочего спасательное изометрическое покрывало, бескаркасные медицинские носилки и портативный аппарат для проведения искусственного дыхания. Экипажи ДПС на новых машинах будут нести службу в Красноярске и районах края.
Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р)
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