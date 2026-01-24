Не прошли мимо: как обычный автобус ПАЗ превратили в полноценный дом на колесах с кухней, спальней и душем — мало кто знает о таких возможностях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

24 января 2026, 11:51

ПАЗ Vector Next получил версию автодома с уровнем комфорта бизнес-класса

ПАЗ Vector Next в исполнении автодома от нижегородских мастеров удивляет уровнем оснащения: отдельная спальня, кухня, душевая и гостиная. Разбираемся, как удалось создать столь комфортный кемпер на базе привычного автобуса и какие нюансы стоит учитывать будущим владельцам.

Пассажирский автобус ПАЗ Vector Next, привычный для российских дорог, неожиданно обрел новую жизнь — теперь он может стать не просто средством передвижения, а настоящим домом на колесах. Нижегородская компания «Автоуслуги» взялась за амбициозный проект и превратила стандартный 7,6-метровый автобус в ультракомфортабельный автокемпер, рассчитанный на длительные путешествия с максимальным комфортом.

Фото avtouslugi.org

Внутри этого кемпера скрывается полноценная квартира на колесах. Пространство грамотно поделено на несколько зон: отдельная спальня с двуспальной кроватью и шкафом для одежды, просторная гостиная с обеденным столом и креслами повышенной комфортности, а также современная кухня и комфортабельный санузел с душевой кабиной. В кухонном блоке предусмотрены мойка, плита, холодильник, микроволновая печь и даже стиральная машина — все, что необходимо для автономной жизни вдали от цивилизации.

Фото avtouslugi.org

Санузел оборудован унитазом с кассетной системой, полкой, зеркалом и полками для хранения. Для сохранения чистоты и уюта в салоне использованы материалы с термоизоляцией, напольное покрытие выполнено из линолеума и транспортной доски. Вентиляция и отопление продуманы до мелочей, чтобы даже в холодное время года внутри сохранялся комфортный микроклимат.

Техническая часть кемпера базируется на шасси ПАЗ Vector Next с колесной формулой 4х2 и дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 125 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передачи. Внешнее автодом отличается от стандартного автобуса распашной дверью, тонированными окнами со шторками, маркизой для защиты от непогоды и вентиляционным люком на крыше.

Фото avtouslugi.org

Для автономного водоснабжения установлен 80-литровый бак с подогревом, канализационная система позволяет сливать воду через отдельный люк. Электропитание осуществляется как от сети автомобиля, так и от внешнего подключения через встроенный кабель. Все коммуникации интегрированы так, чтобы обеспечить независимость от внешних условий.

Однако есть и свои тонкости: для управления таким автодомом требуется водительское удостоверение категории D, ведь по сути это полноценный автобус. Кроме того, на бездорожье выехать на нем не получится – конструкции рассчитаны на асфальтовые маршруты. Но для тех, кто ценит комфорт и не готов идти на компромисс в путешествиях, такой кемпер может показаться оптимальным вариантом.

Появление подобных проектов на российском рынке говорит о растущем интересе к автотуризму и индивидуальным решениям для отдыха. ПАЗ Vector Next в роли автодома - незабываемый пример того, как привычная техника может получить совершенно новое назначение и удивить даже искушенных автолюбителей.

Упомянутые марки: ПАЗ
