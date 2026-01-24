Не прошли мимо: как обычный автобус ПАЗ превратили в полноценный дом на колесах с кухней, спальней и душем — мало кто знает о таких возможностях

24 января 2026, 11:51
ПАЗ Vector Next получил версию автодома с уровнем комфорта бизнес-класса
ПАЗ Vector Next получил версию автодома с уровнем комфорта бизнес-класса
ПАЗ Vector Next в исполнении автодома от нижегородских мастеров удивляет уровнем оснащения: отдельная спальня, кухня, душевая и гостиная. Разбираемся, как удалось создать столь комфортный кемпер на базе привычного автобуса и какие нюансы стоит учитывать будущим владельцам.
Пассажирский автобус ПАЗ Vector Next, привычный для российских дорог, неожиданно обрел новую жизнь — теперь он может стать не просто средством передвижения, а настоящим домом на колесах. Нижегородская компания «Автоуслуги» взялась за амбициозный проект и превратила стандартный 7,6-метровый автобус в ультракомфортабельный автокемпер, рассчитанный на длительные путешествия с максимальным комфортом.
Внутри этого кемпера скрывается полноценная квартира на колесах. Пространство грамотно поделено на несколько зон: отдельная спальня с двуспальной кроватью и шкафом для одежды, просторная гостиная с обеденным столом и креслами повышенной комфортности, а также современная кухня и комфортабельный санузел с душевой кабиной. В кухонном блоке предусмотрены мойка, плита, холодильник, микроволновая печь и даже стиральная машина — все, что необходимо для автономной жизни вдали от цивилизации.
Санузел оборудован унитазом с кассетной системой, полкой, зеркалом и полками для хранения. Для сохранения чистоты и уюта в салоне использованы материалы с термоизоляцией, напольное покрытие выполнено из линолеума и транспортной доски. Вентиляция и отопление продуманы до мелочей, чтобы даже в холодное время года внутри сохранялся комфортный микроклимат.
Техническая часть кемпера базируется на шасси ПАЗ Vector Next с колесной формулой 4х2 и дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 125 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передачи. Внешнее автодом отличается от стандартного автобуса распашной дверью, тонированными окнами со шторками, маркизой для защиты от непогоды и вентиляционным люком на крыше.
Для автономного водоснабжения установлен 80-литровый бак с подогревом, канализационная система позволяет сливать воду через отдельный люк. Электропитание осуществляется как от сети автомобиля, так и от внешнего подключения через встроенный кабель. Все коммуникации интегрированы так, чтобы обеспечить независимость от внешних условий.
Однако есть и свои тонкости: для управления таким автодомом требуется водительское удостоверение категории D, ведь по сути это полноценный автобус. Кроме того, на бездорожье выехать на нем не получится – конструкции рассчитаны на асфальтовые маршруты. Но для тех, кто ценит комфорт и не готов идти на компромисс в путешествиях, такой кемпер может показаться оптимальным вариантом.
Появление подобных проектов на российском рынке говорит о растущем интересе к автотуризму и индивидуальным решениям для отдыха. ПАЗ Vector Next в роли автодома - незабываемый пример того, как привычная техника может получить совершенно новое назначение и удивить даже искушенных автолюбителей.
Похожие материалы PAZ
-
24.01.2026, 15:24
Mitsubishi Fuso Rosa 1992: редкий автодом с заводским исполнением на рынке Владивостока
На рынке Владивостока появился необычный автодом Mitsubishi Fuso Rosa 1992 года с заводской двойной рамой, дизельным мотором и полным приводом. В статье - подробности о техническом состоянии, особенностях комплектации и нюансах эксплуатации этого редкого предложения для ценителей автотуризма.Читать далее
-
24.01.2026, 14:39
Belgee X50 и X70: сравнение кроссоверов для города и семьи
Belgee X50 и X70 - два кроссовера с разным характером и возможностями. В материале подробно разбираются их отличия в дизайне, оснащении, динамике и технологиях, чтобы помочь выбрать подходящую модель для ваших задач.Читать далее
-
24.01.2026, 12:10
Как выбрать автодом: нюансы, которые важно знать перед покупкой
Планируете купить дом на колесах? В материале - разбор популярных типов кузовов, сравнение производителей шасси, советы по выбору двигателя, планировки и дополнительных опций. Узнайте, на что обращать внимание, чтобы не переплатить и не разочароваться в покупке.Читать далее
-
24.01.2026, 12:01
Volkswagen Golf GTI нового поколения: электрификация и задержка производства
Volkswagen официально подтвердил: следующий Golf станет электромобилем, включая легендарную версию GTI. Однако запуск новинки откладывается до конца десятилетия из-за финансовых ограничений. В материале - детали будущего модели, причины задержки и неожиданные концепты, которые волнуют поклонников.Читать далее
-
24.01.2026, 11:39
Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили
Toyota RAV4 2026 модельного года с гибридной установкой вышел на прямую против VW Tiguan в самой мощной версии для США и легендарного Golf GTI. Эксперты Throttle House устроили необычное сравнение, чтобы выяснить, кто быстрее на четверти мили. Итоги оказались неожиданными - подробности в материале.Читать далее
-
24.01.2026, 07:31
Tenet T4 2025-2026: опыт эксплуатации и реальные проблемы владельцев
Tenet T4 2025-2026 активно обсуждается среди владельцев: выяснилось, что у модели есть как сильные стороны, так и неожиданные минусы. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, что ждет новых владельцев и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
24.01.2026, 07:10
Немецкий кемпер Hobby De Luxe 520 TMF: альтернативная замена даче или загородному дому
Кемпер Hobby De Luxe 520 TMF 2007 года - редкий вариант с уникальной планировкой и полным набором оборудования. В статье - подробности о комплектации, особенностях эксплуатации, вариантах доставки и нюансах покупки такого автодома в России.Читать далее
-
24.01.2026, 06:46
Jaecoo EJ6 выходит на российский рынок: электрокроссовер с характером
В России стартовали продажи кроссовера Jaecoo EJ6 с двухмоторным электроприводом и запасом хода до 501 км. Модель уже можно найти у частных дилеров по цене от 2,95 млн рублей. Разбираемся, чем выделяется новинка и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
24.01.2026, 06:37
Самые яркие премьеры Детройтского автосалона за всю историю
Детройтский автосалон - событие с богатой историей, где впервые были показаны автомобили, ставшие символами эпохи. Какие дебюты действительно перевернули рынок, почему именно эти модели оказались в центре внимания и как они повлияли на развитие мирового автопрома - рассказываем в материале.Читать далее
-
24.01.2026, 06:15
BMW X5 нового поколения: первые детали и неожиданные перемены во внешности
BMW готовит к выпуску X5 следующего поколения с радикально обновленным внешним видом и расширенной линейкой силовых установок, включая водородные и электрические версии. Модель обещает стать серьезным конкурентом для Mercedes GLE и Audi Q7, а также удивить даже самых преданных поклонников марки.Читать далее
Похожие материалы PAZ
-
24.01.2026, 15:24
Mitsubishi Fuso Rosa 1992: редкий автодом с заводским исполнением на рынке Владивостока
На рынке Владивостока появился необычный автодом Mitsubishi Fuso Rosa 1992 года с заводской двойной рамой, дизельным мотором и полным приводом. В статье - подробности о техническом состоянии, особенностях комплектации и нюансах эксплуатации этого редкого предложения для ценителей автотуризма.Читать далее
-
24.01.2026, 14:39
Belgee X50 и X70: сравнение кроссоверов для города и семьи
Belgee X50 и X70 - два кроссовера с разным характером и возможностями. В материале подробно разбираются их отличия в дизайне, оснащении, динамике и технологиях, чтобы помочь выбрать подходящую модель для ваших задач.Читать далее
-
24.01.2026, 12:10
Как выбрать автодом: нюансы, которые важно знать перед покупкой
Планируете купить дом на колесах? В материале - разбор популярных типов кузовов, сравнение производителей шасси, советы по выбору двигателя, планировки и дополнительных опций. Узнайте, на что обращать внимание, чтобы не переплатить и не разочароваться в покупке.Читать далее
-
24.01.2026, 12:01
Volkswagen Golf GTI нового поколения: электрификация и задержка производства
Volkswagen официально подтвердил: следующий Golf станет электромобилем, включая легендарную версию GTI. Однако запуск новинки откладывается до конца десятилетия из-за финансовых ограничений. В материале - детали будущего модели, причины задержки и неожиданные концепты, которые волнуют поклонников.Читать далее
-
24.01.2026, 11:39
Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили
Toyota RAV4 2026 модельного года с гибридной установкой вышел на прямую против VW Tiguan в самой мощной версии для США и легендарного Golf GTI. Эксперты Throttle House устроили необычное сравнение, чтобы выяснить, кто быстрее на четверти мили. Итоги оказались неожиданными - подробности в материале.Читать далее
-
24.01.2026, 07:31
Tenet T4 2025-2026: опыт эксплуатации и реальные проблемы владельцев
Tenet T4 2025-2026 активно обсуждается среди владельцев: выяснилось, что у модели есть как сильные стороны, так и неожиданные минусы. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, что ждет новых владельцев и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
24.01.2026, 07:10
Немецкий кемпер Hobby De Luxe 520 TMF: альтернативная замена даче или загородному дому
Кемпер Hobby De Luxe 520 TMF 2007 года - редкий вариант с уникальной планировкой и полным набором оборудования. В статье - подробности о комплектации, особенностях эксплуатации, вариантах доставки и нюансах покупки такого автодома в России.Читать далее
-
24.01.2026, 06:46
Jaecoo EJ6 выходит на российский рынок: электрокроссовер с характером
В России стартовали продажи кроссовера Jaecoo EJ6 с двухмоторным электроприводом и запасом хода до 501 км. Модель уже можно найти у частных дилеров по цене от 2,95 млн рублей. Разбираемся, чем выделяется новинка и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
24.01.2026, 06:37
Самые яркие премьеры Детройтского автосалона за всю историю
Детройтский автосалон - событие с богатой историей, где впервые были показаны автомобили, ставшие символами эпохи. Какие дебюты действительно перевернули рынок, почему именно эти модели оказались в центре внимания и как они повлияли на развитие мирового автопрома - рассказываем в материале.Читать далее
-
24.01.2026, 06:15
BMW X5 нового поколения: первые детали и неожиданные перемены во внешности
BMW готовит к выпуску X5 следующего поколения с радикально обновленным внешним видом и расширенной линейкой силовых установок, включая водородные и электрические версии. Модель обещает стать серьезным конкурентом для Mercedes GLE и Audi Q7, а также удивить даже самых преданных поклонников марки.Читать далее