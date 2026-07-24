Почему ПД-14 проиграл двигателю LEAP-1A для Airbus A320neo в тяге и экономике

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 июля 2026, 05:27

ПД-14 и LEAP-1A: сравнение двигателей для новых авиалайнеров по ключевым параметрам

ПД-14 и LEAP-1A: сравнение двигателей для новых авиалайнеров по ключевым параметрам

Почему ПД-14 проиграл двигателю LEAP-1A для Airbus A320neo в тяге и экономике

ПД-14 и LEAP-1A: сравнение двигателей для новых авиалайнеров по ключевым параметрам

В условиях растущей конкуренции на рынке авиационных двигателей российский ПД-14 и международный LEAP-1A оказались в центре внимания. Их сравнение по основным характеристикам позволяет понять, какие решения сегодня наиболее актуальны для авиаперевозчиков и промышленности.

В условиях растущей конкуренции на рынке авиационных двигателей российский ПД-14 и международный LEAP-1A оказались в центре внимания. Их сравнение по основным характеристикам позволяет понять, какие решения сегодня наиболее актуальны для авиаперевозчиков и промышленности.

Сравнение российских и зарубежных авиационных технологий становится всё более актуальным на фоне глобальных изменений в мировой авиационной сфере. ПД-14 и LEAP-1A являются представителями одного поколения, однако их возможности и конкурентные преимущества очевидны, что напрямую влияет на рыночные тенденции и ускоряет научно-технический прогресс.

ПД-14 разрабатывался специально для лайнеров МС-21, тогда как LEAP-1A стал основным силовым агрегатом для Airbus A320neo. При большей тяге LEAP-1A имеет ощутимый запас: его модификации предусматривают диапазон от 11,3 до 15,6 тонны, тогда как тяга ПД-14 ограничена 14 тоннами. Благодаря расширенной линейке LEAP-1A подходит для самолётов разных моделей, что даёт ему преимущество в универсальности.

Экономичность – ещё один критически важный критерий. LEAP-1A использует композитный вентилятор и керамические материалы, а также отличается более высокой степенью двухконтурности (11:1 против 8,5:1 у ПД-14). Это позволяет снизить расход топлива примерно на 15–16% по сравнению с предыдущими поколениями двигателей. ПД-14 тоже стал экономичнее своих предшественников, однако по удельному расходу топлива пока незначительно уступает зарубежному конкуренту.

Что касается надёжности, LEAP-1A уже налетал миллионы часов и стал основным двигателем для крупнейших авиакомпаний мира. Его ресурс и эксплуатационные особенности хорошо изучены, несмотря на отдельные проблемы с некоторыми партиями на этапе разработки. ПД-14 только начинает проходить этап массовой эксплуатации, поэтому накопление статистики по его надёжности ещё впереди.

Однако в плане ремонтопригодности ПД-14 заметно выигрывает. Его конструкция и система сервисной поддержки ориентированы на обслуживание внутри страны, что снижает зависимость от внешних поставок и минимизирует риски простоя самолётов из-за нехватки комплектующих. Для российского рынка это становится ключевым фактором.

Технологическая независимость – ещё одно преимущество ПД-14. В отличие от LEAP-1A, который собирается с использованием комплектующих из разных стран, российский двигатель полностью производится на отечественных предприятиях. Это позволяет авиапрому России сохранять контроль над жизненным циклом техники и не зависеть от внешних ограничений.

Если подытожить, LEAP-1A лидирует по тяге, экономичности и накопленному опыту эксплуатации, тогда как ПД-14 берёт верх по ремонтопригодности и технологической независимости. Для российского рынка выбор между этими двигателями определяется не только техническими параметрами, но и стратегическими задачами отрасли. Важно помнить, что массовое внедрение ПД-14 может стать шагом к большей самостоятельности и устойчивости отечественного авиапрома. Мировой рынок продолжает расти, и конкуренция между производителями лишь способствует развитию технологий.

Интересно, что вопросы технологической самостоятельности и локализации производства становятся всё более актуальными не только в авиации, но и в автомобильной отрасли. Например, в материале о том, как ВАЗ-2107 стал символом эпохи и изменил восприятие отечественного автопрома, также поднимается тема зависимости от внешних факторов - подробнее об этом феномене .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Владимирская область Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться