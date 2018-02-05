5 февраля 2018, 13:40

Печатать полисы ОСАГО стало дороже

С февраля Госзнак поднял на 9% цены на печать бланков ОСАГО для страховых компаний. Главная причина – рост цен на сырье и материалы. Страховые компании не удивились. Аналогичные подорожания происходят ежегодно в течение последних 4 лет.
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АО «Госзнак» увеличил стоимость 1 000 однослойных бланков на 500 рублей (с 5 100 до 5 600 рублей), а двуслойных – на 600 рублей (с 6 600 до 7 200 рублей). В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что Госзнак повышал цены на бланки каждый год в среднем на те же 9 процентов. Тем не менее, в нынешнем году в РСА намерены объявить тендер на печать бланков и рассмотреть предложения других компаний. До июля 2018 года бланки продолжит печатать Госзнак. За это время будет проведен тендер, и во втором полугодии изготовитель может смениться. На самом Госзнаке очень удивились, узнав о планах страховщиков от журналистов.

Полтора года назад в нашей стране ОСАГО начали оформлять на новых бланках. Цвет, структура и состав бланка стал сложнее, появилось несколько дополнительных степеней защиты. Страховые компании надеялись, что подделать новые «розовые» бланки мошенникам будет на порядок сложнее, чем старые «зеленые». Но их надежды не оправдались. В прошлом году Госзнак напечатал и передал страховым компаниям 38 млн бланков ОСАГО (31,3 млн однослойных и 6,7 двуслойных). Вместе с тем, по данным РСА, на рынке сейчас насчитывается не менее миллиона фальшивок. В основном, это списанные или похищенные бланки, напечатанные Госзнаком.

С 1 января 2018 года структура бланков ОСАГО немного изменилась. На них появилось место для нанесения QR-кода, в котором зашифруют информацию о договоре ОСАГО. QR-код печатает сама страховая компания, Госзнак лишь оставляет для него место на бланке. В ближайшее время РСА выпустит специальное мобильное приложение, которое позволит считывать и расшифровывать QR-коды. На оборотной стороне бланка появилось место, куда, по желанию клиента, можно внести информацию о других страховых полисах, оформляемых одновременно с ОСАГО.

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Печатать полисы ОСАГО стало дороже
АО «Госзнак» увеличил стоимость 1 000 однослойных бланков на 500 рублей (с 5 100 до 5 600 рублей), а двуслойных – на 600 рублей (с 6 600 до 7 200 рублей). В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что Госзнак повышал цены на бланки каждый год в среднем на те же 9 процентов. Тем не менее, в нынешнем году в РСА намерены объявить тендер на печать бланков и рассмотреть предложения других компаний. До июля 2018 года бланки продолжит печатать Госзнак. За это время будет проведен тендер, и во втором полугодии изготовитель может смениться. На самом Госзнаке очень удивились, узнав о планах страховщиков от журналистов.Полтора года назад в нашей стране ОСАГО начали оформлять на новых бланках. Цвет, структура и состав бланка стал сложнее, появилось несколько дополнительных степеней защиты. Страховые компании надеялись, что подделать новые «розовые» бланки мошенникам будет на порядок сложнее, чем старые «зеленые». Но их надежды не оправдались. В прошлом году Госзнак напечатал и передал страховым компаниям 38 млн бланков ОСАГО (31,3 млн однослойных и 6,7 двуслойных). Вместе с тем, по данным РСА, на рынке сейчас насчитывается не менее миллиона фальшивок. В основном, это списанные или похищенные бланки, напечатанные Госзнаком.С 1 января 2018 года структура бланков ОСАГО немного изменилась. На них появилось место для нанесения QR-кода, в котором зашифруют информацию о договоре ОСАГО. QR-код печатает сама страховая компания, Госзнак лишь оставляет для него место на бланке. В ближайшее время РСА выпустит специальное мобильное приложение, которое позволит считывать и расшифровывать QR-коды. На оборотной стороне бланка появилось место, куда, по желанию клиента, можно внести информацию о других страховых полисах, оформляемых одновременно с ОСАГО.
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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