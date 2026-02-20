Британский ответ автомобильным пробкам: Этот квадроцикл паркуется где угодно и не боится дождя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 04:58

Педально-электрический квадроцикл Elecy: британская новинка с запасом хода 80 км

Amara Automotive Ltd вывела на испытания необычный электроквадроцикл Elecy, сочетающий педальный и электрический привод. Модель рассчитана на одного взрослого и ребенка, а запас хода достигает 80 км. В чем особенности этого транспорта - в материале.

На фоне растущего интереса к экологичным и компактным транспортным средствам британская компания Amara Automotive Ltd удивила рынок новым прототипом - педально-электрическим квадроциклом Elecy. Проект возглавила инженер Формулы-1 Тамара Иванцова, что сразу добавило разработке внимания со стороны профессионального сообщества. Elecy - не просто очередная попытка создать городской электрокар, а попытка переосмыслить саму концепцию легкого индивидуального транспорта для мегаполиса и пригорода.

Elecy относится к категории легких квадроциклов с электроприводом, что позволяет ему свободно передвигаться как по велодорожкам, так и по дорогам общего пользования. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч - это не гоночный болид, а скорее альтернатива велосипеду или скутеру, но с куда большим комфортом и защитой от непогоды. Запас хода на одном заряде достигает 80 км, а при необходимости можно установить второй аккумулятор, чтобы увеличить дальность поездки. Съемная батарея - еще один плюс для тех, кто не хочет зависеть от розетки в гараже.

Корпус Elecy выполнен из композитных материалов, причем в производстве активно используются переработанные и возобновляемые ресурсы. Это не только снижает вес (всего 45 кг снаряженной массы), но и подчеркивает экологическую направленность проекта. Габариты квадроцикла - 2,5 метра в длину, 0,8 метра в ширину и 1,3 метра в высоту - позволяют ему легко маневрировать в городских условиях и парковаться даже там, где обычному автомобилю не найти места.

Салон рассчитан на одного взрослого и одного ребенка, что делает Elecy интересным вариантом для семейных поездок или ежедневных маршрутов «дом - школа - работа». Багажный отсек объемом 300 литров позволяет перевозить не только покупки, но и, например, спортивный инвентарь или детскую коляску. Особое внимание уделено защите от непогоды: съемный аэродинамический тент превращает квадроцикл в своеобразный кабриолет, который можно использовать и летом, и зимой.

В базовой комплектации предусмотрены GPS-навигация, светодиодные фары, задние фонари, указатели поворота и стоп-сигналы. Электромотор размещен в средней части конструкции и может быть полностью отключен, если владелец захочет перейти на ручное педалирование. Такой подход делает Elecy универсальным: можно ехать на электротяге, а можно крутить педали, экономя заряд аккумулятора или занимаясь спортом.

Прототип уже прошел испытания в аэродинамической трубе Саутгемптонского университета, что подтверждает серьезный подход к разработке. По информации New Atlas, в 2026 году Тамара Иванцова планирует мировое турне с прототипом, чтобы продемонстрировать возможности Elecy в разных климатических и дорожных условиях. Сертификация транспортного средства ожидается в течение ближайших 12–18 месяцев, а прием предзаказов стартует к концу 2026 года. Стоимость пока держится в секрете, но интерес к новинке уже подогрет - не только среди энтузиастов, но и среди городских властей, ищущих альтернативу традиционному транспорту.

Появление Elecy - это не просто очередная новинка на рынке электромобилей. Это попытка предложить горожанам и жителям пригородов действительно универсальное, легкое и экологичное средство передвижения, которое может стать новым стандартом для коротких поездок. В условиях, когда города все чаще ограничивают движение традиционных автомобилей, подобные решения могут оказаться не просто востребованными, а необходимыми.

