История Эда Бамбаса: почему бывший сотрудник автогиганта был вынужден трудиться в 88 лет

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 15:31

Пожилой американец, отдавший десятилетия автоконцерну, столкнулся с финансовыми трудностями. После реструктуризации GM он остался без стабильного дохода. Неожиданные обстоятельства заставили его искать новую работу. Как сложилась его судьба после этого, читайте в нашем материале.

В автомобильной индустрии часто говорят о традициях и заботе о сотрудниках, но реальность бывает куда суровее. История Эда Бамбаса, который посвятил General Motors более тридцати лет, стала наглядным примером того, как корпоративные перемены могут полностью изменить жизнь человека.

В 2009 году General Motors объявила о банкротстве, что стало шоком для тысяч работников и пенсионеров компании. Спустя три года, в 2012-м, руководство автогиганта предложило бывшим сотрудникам разовую выплату вместо привычных ежемесячных пенсий. Эд Бамбас, которому тогда было уже под восемьдесят, согласился на единовременную сумму в 300 тысяч долларов, надеясь обеспечить себе спокойную старость. Однако этот шаг обернулся для него серьезными проблемами.

Как сообщает Российская Газета, вскоре после получения выплаты здоровье супруги Эда резко ухудшилось. Медицинские расходы росли, а страховка практически перестала покрывать необходимые услуги. В результате все накопления семьи быстро иссякли. После смерти жены и полного истощения финансовых резервов, Бамбасу пришлось искать работу, чтобы не оказаться на улице.

В свои 82 года он устроился в обычный супермаркет недалеко от Детройта. Каждый день Эд проводил на ногах по восемь часов, сканируя товары на кассе. Для человека, который большую часть жизни трудился на крупном заводе, это стало настоящим испытанием. Но выбора у него не было: регулярного дохода не осталось, а государственная поддержка оказалась минимальной.

Судьба Эда могла бы остаться незамеченной, если бы не случайная встреча с блогером из Австралии. Тот снял короткое видео, где пенсионер делится своей историей. Ролик быстро разошелся по соцсетям, вызвав волну сочувствия и поддержки. Люди со всего мира начали собирать деньги, чтобы помочь пожилому мужчине.

В результате этой кампании удалось собрать более полутора миллионов долларов. Эти средства позволили Эду не только расплатиться с долгами, но и вновь почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Теперь он может позволить себе путешествия, планирует навестить родственников и вернуться к любимому хобби — игре в гольф.

История Эда Бамбаса стала напоминанием о том, как быстро может измениться жизнь даже у тех, кто десятилетиями работал на благо крупной компании. Она также показала, что поддержка общества способна изменить судьбу человека, оказавшегося в трудной ситуации.

