Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

5 марта 2026, 17:52

PepsiCo начала обновление автопарка: 130 электрокроссоверов Geely EX5 для России

Электрокары Geely EX5 стали выбором PepsiCo для работы в России

PepsiCo сделала ставку на электромобили: компания закупила 130 новых Geely EX5 для своих сотрудников в России. Это только первый шаг в масштабной программе перехода на экологичный транспорт. Почему именно сейчас крупные бренды меняют подход к корпоративным авто и что это даст рынку - разбираемся в деталях. Какие перспективы у электрокроссоверов и как изменится работа торговых представителей - эксперты уже делятся мнениями.

Компания PepsiCo объявила о закупке 130 электрических кроссоверов Geely EX5 для своих торговых представителей в России. Как сообщает пресс-служба Geely, это лишь первый этап масштабного перехода компании на электротранспорт в коммерческом сегменте. По данным «Автостата», за первой партией последует дальнейшее расширение парка электромобилей.

Ежедневно сотрудники PepsiCo преодолевают более 100 километров, обслуживая клиентов и развозя продукцию по территории России. Использование Geely EX5 позволит значительно снизить выбросы CO2, что особенно актуально на фоне ужесточения экологических требований. В компании также подчеркнули, что важным фактором при выборе автомобилей стала забота о комфорте и безопасности персонала.

Модель Geely EX5 построена на специализированной модульной электрической платформе GEA. Благодаря силовой установке «11 в 1» запас хода кроссовера достигает 430 километров (по циклу WLTP), что делает его полностью пригодным для интенсивной ежедневной эксплуатации. В PepsiCo отмечают, что уже к 2026 году планируют удвоить количество электромобилей в своем коммерческом департаменте, чтобы еще больше сократить углеродный след.

Эксперты отмечают, что переход крупных компаний на электромобили становится заметной тенденцией на российском рынке. Корпоративные закупки такого масштаба могут стать драйвером для развития инфраструктуры зарядных станций и повышения интереса к электрокарам среди частных покупателей. Например, в недавнем материале подробно обсуждались перспективы гибридных кроссоверов и их конкуренты, которые реально могут составить конкуренцию на рынке .

По данным «Автостата», в последние годы наблюдается устойчивый рост продаж электромобилей, особенно в сегменте коммерческого транспорта. Эта тенденция обусловлена не только ужесточением экологических требований, но и очевидной экономической выгодой: электрокары дешевле в обслуживании и позволяют значительно сократить расходы на топливо.

Ярким примером внедрения «зеленых» технологий в логистику является сотрудничество крупного бизнеса и автопроизводителей. Так, в PepsiCo уверены, что переход на использование электромобилей, в частности модели Geely EX5, станет доступным и для других крупных игроков рынка. Этот шаг демонстрирует стремление компании к инновациям: PepsiCo, будучи одним из мировых лидеров по производству продуктов питания и напитков, активно внедряет современные и экологичные решения в свои логистические процессы в России.

Выбор партнера не случаен: китайская компания Geely занимает лидирующие позиции среди производителей электромобилей для корпоративных клиентов. Модель Geely EX5 — это современный электрокроссовер, который отвечает высоким требованиям корпоративной эксплуатации. Автомобиль отличается не только увеличенным запасом хода, но и продуманной эргономикой салона, что особенно важно для водителей, проводящих много времени за рулем.

Эксперты полагают, что внедрение таких автомобилей в автопарки крупных компаний станет катализатором для развития рынка электромобильности в России. Подобные инициативы способствуют ускорению перехода к экологически чистому транспорту и создают основу для распространения сопутствующих сервисов и технологий.

Упомянутые модели: Geely EX5
Упомянутые марки: Geely
