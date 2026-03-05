Электрокары Geely EX5 стали выбором PepsiCo для работы в России

5 марта 2026, 17:52
PepsiCo начала обновление автопарка: 130 электрокроссоверов Geely EX5 для России
PepsiCo начала обновление автопарка: 130 электрокроссоверов Geely EX5 для России
PepsiCo сделала ставку на электромобили: компания закупила 130 новых Geely EX5 для своих сотрудников в России. Это только первый шаг в масштабной программе перехода на экологичный транспорт. Почему именно сейчас крупные бренды меняют подход к корпоративным авто и что это даст рынку - разбираемся в деталях. Какие перспективы у электрокроссоверов и как изменится работа торговых представителей - эксперты уже делятся мнениями.
Компания PepsiCo объявила о закупке 130 электрических кроссоверов Geely EX5 для своих торговых представителей в России. Как сообщает пресс-служба Geely, это лишь первый этап масштабного перехода компании на электротранспорт в коммерческом сегменте. По данным «Автостата», за первой партией последует дальнейшее расширение парка электромобилей.
Ежедневно сотрудники PepsiCo преодолевают более 100 километров, обслуживая клиентов и развозя продукцию по территории России. Использование Geely EX5 позволит значительно снизить выбросы CO2, что особенно актуально на фоне ужесточения экологических требований. В компании также подчеркнули, что важным фактором при выборе автомобилей стала забота о комфорте и безопасности персонала.
Модель Geely EX5 построена на специализированной модульной электрической платформе GEA. Благодаря силовой установке «11 в 1» запас хода кроссовера достигает 430 километров (по циклу WLTP), что делает его полностью пригодным для интенсивной ежедневной эксплуатации. В PepsiCo отмечают, что уже к 2026 году планируют удвоить количество электромобилей в своем коммерческом департаменте, чтобы еще больше сократить углеродный след.
Эксперты отмечают, что переход крупных компаний на электромобили становится заметной тенденцией на российском рынке. Корпоративные закупки такого масштаба могут стать драйвером для развития инфраструктуры зарядных станций и повышения интереса к электрокарам среди частных покупателей. Например, в недавнем материале подробно обсуждались перспективы гибридных кроссоверов и их конкуренты, которые реально могут составить конкуренцию на рынке .
По данным «Автостата», в последние годы наблюдается устойчивый рост продаж электромобилей, особенно в сегменте коммерческого транспорта. Эта тенденция обусловлена не только ужесточением экологических требований, но и очевидной экономической выгодой: электрокары дешевле в обслуживании и позволяют значительно сократить расходы на топливо.
Ярким примером внедрения «зеленых» технологий в логистику является сотрудничество крупного бизнеса и автопроизводителей. Так, в PepsiCo уверены, что переход на использование электромобилей, в частности модели Geely EX5, станет доступным и для других крупных игроков рынка. Этот шаг демонстрирует стремление компании к инновациям: PepsiCo, будучи одним из мировых лидеров по производству продуктов питания и напитков, активно внедряет современные и экологичные решения в свои логистические процессы в России.
Выбор партнера не случаен: китайская компания Geely занимает лидирующие позиции среди производителей электромобилей для корпоративных клиентов. Модель Geely EX5 — это современный электрокроссовер, который отвечает высоким требованиям корпоративной эксплуатации. Автомобиль отличается не только увеличенным запасом хода, но и продуманной эргономикой салона, что особенно важно для водителей, проводящих много времени за рулем.
Эксперты полагают, что внедрение таких автомобилей в автопарки крупных компаний станет катализатором для развития рынка электромобильности в России. Подобные инициативы способствуют ускорению перехода к экологически чистому транспорту и создают основу для распространения сопутствующих сервисов и технологий.
Похожие материалы Джили
-
21.02.2026, 15:35
Geely EX5: реальные проблемы нового электрокроссовера на дорогах
Geely EX5 обещал стать технологическим прорывом среди электрокаров, но первые владельцы уже отмечают ряд недостатков. Как проявляют себя запас хода, эргономика и электроника в реальных условиях - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 15:57
Гибридный Geely EX5 EM-i: особенности, комплектации и нюансы эксплуатации
Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i оказался в центре внимания после тестов в России. Модель выделяется аэродинамикой, вместительным багажником и современным салоном, но не лишена спорных моментов. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах на российском рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 15:32
Белорусский электромобиль: почему проект оказался сложнее ожиданий
Попытка создать собственный электромобиль в Беларуси столкнулась с неожиданными трудностями. Почему амбициозный проект оказался не таким простым, как казалось, и что теперь ждет белорусский автопром — разбираемся в деталях. Важно для всех, кто следит за развитием электротранспорта и отечественных технологий.Читать далее
-
17.01.2026, 14:59
Топ-5 гибридных авто с самой низкой стоимостью километра в России — кто удивит
В России провели тест-драйв 11 гибридных машин. Эксперты выяснили, сколько стоит проехать километр на каждой. Результаты удивили даже скептиков. В лидерах оказались не те, на кого ставили.Читать далее
-
10.01.2026, 07:24
Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
22.12.2025, 16:11
В Беларуси стартовали заказы на новый электромобиль Geely EX2 по цене от 1,2 млн рублей
В Беларуси появился новый электромобиль Geely EX2. Цена базовой версии удивит многих. Модель обещает достойную дальность хода и современное оснащение. Подробности о характеристиках и комплектациях - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 08:23
Гибридный Geely EX5 EM-i: экономия топлива и запас хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i стал новым игроком среди гибридных кроссоверов. Модель обещает большой запас хода и экономичный расход. Внутри - простор и современные технологии. Но есть и свои нюансы. Подробности - в нашем тесте.Читать далее
-
17.12.2025, 14:49
Гибридный Geely EX5 EM-i установил мировой рекорд по экономии топлива на длинной дистанции
Geely EX5 EM-i удивил экспертов новым рекордом. Кроссовер проехал более тысячи километров с минимальным расходом. В России модель уже появилась в продаже. Подробности испытаний и технические особенности – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:31
Что сегодня можно купить в России, если вы решились на первый электрокар
От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
21.02.2026, 15:35
Geely EX5: реальные проблемы нового электрокроссовера на дорогах
Geely EX5 обещал стать технологическим прорывом среди электрокаров, но первые владельцы уже отмечают ряд недостатков. Как проявляют себя запас хода, эргономика и электроника в реальных условиях - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 15:57
Гибридный Geely EX5 EM-i: особенности, комплектации и нюансы эксплуатации
Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i оказался в центре внимания после тестов в России. Модель выделяется аэродинамикой, вместительным багажником и современным салоном, но не лишена спорных моментов. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах на российском рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 15:32
Белорусский электромобиль: почему проект оказался сложнее ожиданий
Попытка создать собственный электромобиль в Беларуси столкнулась с неожиданными трудностями. Почему амбициозный проект оказался не таким простым, как казалось, и что теперь ждет белорусский автопром — разбираемся в деталях. Важно для всех, кто следит за развитием электротранспорта и отечественных технологий.Читать далее
-
17.01.2026, 14:59
Топ-5 гибридных авто с самой низкой стоимостью километра в России — кто удивит
В России провели тест-драйв 11 гибридных машин. Эксперты выяснили, сколько стоит проехать километр на каждой. Результаты удивили даже скептиков. В лидерах оказались не те, на кого ставили.Читать далее
-
10.01.2026, 07:24
Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
22.12.2025, 16:11
В Беларуси стартовали заказы на новый электромобиль Geely EX2 по цене от 1,2 млн рублей
В Беларуси появился новый электромобиль Geely EX2. Цена базовой версии удивит многих. Модель обещает достойную дальность хода и современное оснащение. Подробности о характеристиках и комплектациях - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 08:23
Гибридный Geely EX5 EM-i: экономия топлива и запас хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i стал новым игроком среди гибридных кроссоверов. Модель обещает большой запас хода и экономичный расход. Внутри - простор и современные технологии. Но есть и свои нюансы. Подробности - в нашем тесте.Читать далее
-
17.12.2025, 14:49
Гибридный Geely EX5 EM-i установил мировой рекорд по экономии топлива на длинной дистанции
Geely EX5 EM-i удивил экспертов новым рекордом. Кроссовер проехал более тысячи километров с минимальным расходом. В России модель уже появилась в продаже. Подробности испытаний и технические особенности – в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:31
Что сегодня можно купить в России, если вы решились на первый электрокар
От 2,3 млн рублей — самые доступные электромобили в России уже здесь. Кто возьмёт себе седан Evolute, а кто рискнёт замахнуться на премиум? Свежий ТОП-10 декабря 2025 года.Читать далее