Перебои с топливом меняют правила игры: какие авто теперь выбирают россияне и почему

10 июля 2026, 11:46
Перебои с топливом в регионах: как меняется спрос на гибриды и дизельные авто
Перебои с топливом в регионах: как меняется спрос на гибриды и дизельные авто
Неожиданные перебои с топливом в ряде регионов России уже начали менять поведение покупателей новых автомобилей. Какие модели становятся более востребованными, что происходит с дизельными и гибридными авто, и почему эксперты считают, что ситуация может затронуть даже привычные сегменты рынка - объясняем, что важно знать сейчас.
Ситуация с перебоями в поставках топлива в некоторых регионах России стала заметным фактором, который влияет на решения автолюбителей при покупке новых машин. Для многих россиян вопрос доступности бензина и дизеля перестал быть формальностью - теперь это реальный критерий выбора автомобиля, особенно на фоне нестабильности на рынке ГСМ. Как отмечают специалисты, подобные перебои способны не только изменить структуру спроса, но и повлиять на долгосрочные предпочтения покупателей.
По информации «Российская Газета», директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов считает, что в отдельных регионах перебои с топливом становятся стоп-сигналом для части клиентов. Люди начинают задумываться о расходе топлива, запасе хода и альтернативных технологиях. В краткосрочной перспективе это подогревает интерес к гибридным и электрическим моделям, однако, как подчеркивает эксперт, основной потенциал сейчас именно у гибридов. Доля электромобилей в продажах по-прежнему невелика, особенно в сегменте до 1,5 млн рублей, где традиционно сосредоточен основной спрос.
Интересно, что дизельные автомобили на фоне перебоев с бензином выглядят более привлекательными для покупателей. По словам Павла Шевченко, руководителя дилерского направления маркетплейса Fresh, дизельное топливо пока менее подвержено перебоям, однако массовых предложений на рынке немного - российские бренды традиционно делали ставку на бензиновые моторы. Это ограничивает выбор для тех, кто хотел бы пересесть на дизель.
В целом, эксперты сходятся во мнении: дальнейшая динамика продаж новых легковых автомобилей будет зависеть от того, насколько затяжными окажутся проблемы с топливом и сколько регионов они затронут. По оценке маркетплейса, пока нет признаков, что локальные перебои с ГСМ стали самостоятельным драйвером роста или падения продаж на федеральном уровне. Однако покупатели все чаще обращают внимание на экономичность, запас хода, стоимость владения и надежность - эти параметры становятся ключевыми при выборе конкретной модели.
Заместитель генерального директора АГ «Авилон» Юлия Овчинникова отмечает, что сегодня критерии выбора автомобиля смещаются: люди не столько отказываются от покупки, сколько меняют приоритеты. На первый план выходят практические характеристики, а не только цена или бренд. Это подтверждает и опыт других стран, где топливные кризисы уже приводили к росту интереса к альтернативным технологиям.
Стоит добавить, что в последние годы российский рынок новых автомобилей переживает не только топливные, но и технологические перемены. Например, как недавно отмечалось в материале о росте закупок дорожных камер, инфраструктурные изменения также влияют на поведение водителей и структуру спроса (подробнее о влиянии инфраструктуры на рынок). Важно помнить: даже краткосрочные перебои с топливом могут стать катализатором для долгосрочных изменений в предпочтениях россиян, особенно если ситуация повторится или затянется.
Для справки: по данным отраслевых аналитиков, доля гибридных автомобилей в России пока не превышает 5%, а электромобили занимают менее 2% рынка новых машин. Дизельные модели представлены в основном в премиальном и коммерческом сегментах. Если перебои с топливом сохранятся, эти цифры могут начать меняться быстрее, чем ожидалось ранее. В любом случае, автолюбителям стоит внимательно следить за ситуацией и учитывать новые риски при выборе автомобиля.
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