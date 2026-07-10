Перебои с топливом меняют правила игры: какие авто теперь выбирают россияне и почему

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 11:46

Перебои с топливом в регионах: как меняется спрос на гибриды и дизельные авто

Перебои с топливом в регионах: как меняется спрос на гибриды и дизельные авто

Перебои с топливом меняют правила игры: какие авто теперь выбирают россияне и почему

Перебои с топливом в регионах: как меняется спрос на гибриды и дизельные авто

Неожиданные перебои с топливом в ряде регионов России уже начали менять поведение покупателей новых автомобилей. Какие модели становятся более востребованными, что происходит с дизельными и гибридными авто, и почему эксперты считают, что ситуация может затронуть даже привычные сегменты рынка - объясняем, что важно знать сейчас.

Неожиданные перебои с топливом в ряде регионов России уже начали менять поведение покупателей новых автомобилей. Какие модели становятся более востребованными, что происходит с дизельными и гибридными авто, и почему эксперты считают, что ситуация может затронуть даже привычные сегменты рынка - объясняем, что важно знать сейчас.

Ситуация с перебоями в поставках топлива в некоторых регионах России стала заметным фактором, который влияет на решения автолюбителей при покупке новых машин. Для многих россиян вопрос доступности бензина и дизеля перестал быть формальностью - теперь это реальный критерий выбора автомобиля, особенно на фоне нестабильности на рынке ГСМ. Как отмечают специалисты, подобные перебои способны не только изменить структуру спроса, но и повлиять на долгосрочные предпочтения покупателей.

По информации «Российская Газета», директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов считает, что в отдельных регионах перебои с топливом становятся стоп-сигналом для части клиентов. Люди начинают задумываться о расходе топлива, запасе хода и альтернативных технологиях. В краткосрочной перспективе это подогревает интерес к гибридным и электрическим моделям, однако, как подчеркивает эксперт, основной потенциал сейчас именно у гибридов. Доля электромобилей в продажах по-прежнему невелика, особенно в сегменте до 1,5 млн рублей, где традиционно сосредоточен основной спрос.

Интересно, что дизельные автомобили на фоне перебоев с бензином выглядят более привлекательными для покупателей. По словам Павла Шевченко, руководителя дилерского направления маркетплейса Fresh, дизельное топливо пока менее подвержено перебоям, однако массовых предложений на рынке немного - российские бренды традиционно делали ставку на бензиновые моторы. Это ограничивает выбор для тех, кто хотел бы пересесть на дизель.

В целом, эксперты сходятся во мнении: дальнейшая динамика продаж новых легковых автомобилей будет зависеть от того, насколько затяжными окажутся проблемы с топливом и сколько регионов они затронут. По оценке маркетплейса, пока нет признаков, что локальные перебои с ГСМ стали самостоятельным драйвером роста или падения продаж на федеральном уровне. Однако покупатели все чаще обращают внимание на экономичность, запас хода, стоимость владения и надежность - эти параметры становятся ключевыми при выборе конкретной модели.

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» Юлия Овчинникова отмечает, что сегодня критерии выбора автомобиля смещаются: люди не столько отказываются от покупки, сколько меняют приоритеты. На первый план выходят практические характеристики, а не только цена или бренд. Это подтверждает и опыт других стран, где топливные кризисы уже приводили к росту интереса к альтернативным технологиям.

Стоит добавить, что в последние годы российский рынок новых автомобилей переживает не только топливные, но и технологические перемены. Например, как недавно отмечалось в материале о росте закупок дорожных камер, инфраструктурные изменения также влияют на поведение водителей и структуру спроса (подробнее о влиянии инфраструктуры на рынок). Важно помнить: даже краткосрочные перебои с топливом могут стать катализатором для долгосрочных изменений в предпочтениях россиян, особенно если ситуация повторится или затянется.

Для справки: по данным отраслевых аналитиков, доля гибридных автомобилей в России пока не превышает 5%, а электромобили занимают менее 2% рынка новых машин. Дизельные модели представлены в основном в премиальном и коммерческом сегментах. Если перебои с топливом сохранятся, эти цифры могут начать меняться быстрее, чем ожидалось ранее. В любом случае, автолюбителям стоит внимательно следить за ситуацией и учитывать новые риски при выборе автомобиля.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Ярославль Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться