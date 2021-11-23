Переболевших коронавирусом предупредили о проблемах с получением водительской медсправки
Как рассказал «Газете.Ru» психиатр-нарколог Александр Ковтун все признаки из списка – не специфические для наркомании. Диагноз ставится по комплексу симптомов. Зато перечисленные расстройства могут быть характерным побочным эффектом после ковида. С другой стороны, присутствие в крови специфических препаратов для лечения COVID-19 на медкомиссиях могут спутать с употреблением наркотиков. Например, популярный противовирусный препарат «Амиксин» дает положительный результат на наркотики метамфетамины. Соответственно, в отношении человека, недавно переболевшего коронавирусом, могут возникнуть необоснованные подозрения.
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