Пробки будут сильнее из-за праздника — где нельзя ставить машину в эти дни

Перед 8 марта в Москве ожидают рост трафика и временный запрет парковки у Рижского рынка

В столице накануне Международного женского дня автомобилистов ждут новые ограничения: трафик вырастет, а парковка у Рижского рынка станет недоступна. Специалисты предупреждают о возможных заторах и советуют заранее планировать маршруты. Почему эти меры вводят именно сейчас и как они повлияют на движение - разбираемся в деталях.

В преддверии Международного женского дня москвичей ожидает непростая ситуация на дорогах. Столичный Дептранс сообщил о значительном увеличении количества автомобилей на улицах города. По прогнозам аналитиков ЦОДД, с 6 по 8 марта поток машин вырастет более чем на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Это значит, что привычные маршруты могут оказаться перегружены, а время в пути — увеличиться.

Особое внимание стоит уделить району Рижского рынка. Именно здесь, по прогнозам специалистов, движение будет особенно плотным. В список проблемных зон попали проспект Мира, Новорижская эстакада, Большая Переяславская и Трифоновская улицы, а также Водопроводный и 2-й Крестовский проезды. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути и быть готовыми к заторам.

Ситуация осложнится временным запретом на парковку у Рижского рынка, который будет действовать с 6 по 8 марта. Как пояснили в Дептрансе, эта мера необходима для обеспечения безопасности и свободного проезда в праздничные дни, когда количество автомобилей постепенно увеличивается. Нарушителей ждут штрафы, поэтому рисковать не стоит.

Стоит напомнить, что подобные ограничения уже вводились в столице перед другими крупными праздниками. Например, в феврале москвичей также предупреждали о росте трафика накануне Дня всех влюбленных. Такие меры позволяют предотвратить транспортный коллапс и снизить риск чрезвычайных ситуаций.

Для тех, кто планирует поездку по городу в праздничные дни, важно учитывать не только временные запреты, но и особенности работы традиционных парковок. К примеру, в материалах о том, где парковка будет бесплатной 8 и 9 марта , детально разобраны все нюансы. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сэкономить время.

Как пишет Autonews, в ближайшие дни автомобилистам следует быть особенно внимательными и не нарушать временные знаки и указания сотрудников дорожных служб. Даже незначительное нарушение может обернуться штрафом или эвакуацией автомобиля. В условиях повышенного трафика лучше заранее продумать маршрут и воспользоваться общественным транспортом, если есть такая возможность.