Массовые рейды на трезвость и соблюдение ПДД — что ждет автомобилистов в праздники

29 декабря 2025, 12:34
Перед Новым годом ГАИ усилила проверки водителей по всей России
Перед Новым годом ГАИ усилила проверки водителей по всей России
В преддверии новогодних праздников ГАИ проводит масштабные проверки на дорогах. Водителей ждут рейды на трезвость и соблюдение правил. Подробности о новых мерах и регионах, где проверки особенно активны. Узнайте, как подготовиться к поездкам.
В последние дни декабря и накануне новогодних каникул на российских дорогах заметно выросло количество сотрудников ГАИ. По информации Autonews, в разных регионах страны стартовали масштабные рейды, направленные на выявление нарушителей и снижение числа аварий в праздничный период. Особое внимание уделяется состоянию водителей - инспекторы активно проверяют автомобилистов на трезвость и соблюдение ключевых требований ПДД.
В Башкортостане с 26 декабря по 12 января проходит акция «Трезвый водитель». Здесь инспекторы работают в усиленном режиме, особенно в местах массовых гуляний и праздничных мероприятий. Главная задача - не допустить, чтобы за руль садились те, кто употребил алкоголь. Для этого на дорогах выставлены дополнительные посты, а проверки проходят практически круглосуточно.
В Свердловской области, включая Нижний Тагил и Горноуральский городской округ, с 27 по 31 декабря действует операция «Безопасная дорога». Местные автоинспекторы проводят тотальные проверки, останавливая практически все автомобили. Внимание уделяется не только трезвости, но и наличию водительских прав, а также пресечению выезда на встречную полосу. Особый контроль установлен возле мест проведения корпоративов и массовых праздников.
В Воронежской области перед праздниками инспекторы ГАИ ежедневно проводят сплошные проверки. В каждом районе города и области работают дополнительные экипажи, которые патрулируют места скопления людей. Их задача - выявить водителей, находящихся в состоянии опьянения, и не допустить их дальнейшего движения по дорогам.
В Ульяновской области рейды по выявлению нетрезвых водителей проходят с 26 по 28 декабря. Аналогичные мероприятия регулярно организуются и в других регионах, например, в Смоленской области. Здесь сотрудники ГАИ на определенных участках дороги останавливают все машины и оценивают состояние каждого водителя. Последний такой рейд состоялся 26 декабря.
В Тульской области декабрьские рейды проходят каждую пятницу и в выходные дни. Усиленные проверки также зафиксированы в Подмосковье, Самарской, Тамбовской, Тверской, Мурманской, Брянской областях и ряде других регионов. В Москве массовые проверки традиционно стартуют за несколько дней до Нового года и продолжаются на протяжении всех январских праздников. Точные даты начала рейдов в столице пока не объявлены, но автомобилисты уже отмечают повышенное внимание инспекторов на дорогах.
Ранее в Москве проводились и другие профилактические мероприятия, например, рейд «Пешеходный переход», направленный на повышение безопасности пешеходов и предотвращение аварий с их участием. Однако в преддверии Нового года основной акцент смещен на контроль за состоянием водителей и предотвращение ДТП, связанных с употреблением алкоголя.
Масштабные проверки в праздничный период - не редкость для российских дорог. В это время традиционно увеличивается количество поездок, а вместе с ним и риск аварий. ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными, не садиться за руль после употребления спиртного и соблюдать все требования дорожной безопасности. В противном случае последствия могут быть не только административными, но и трагическими.
Похожие материалы
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
29.12.2025, 08:02
В России изменят порядок сдачи экзамена на права с 2027 года
В России готовят новые правила для получения водительских прав. МВД планирует упростить процесс сдачи экзамена. Ожидаются важные изменения уже с 2027 года. Эксперты обсуждают возможные последствия для водителей.Читать далее
29.12.2025, 07:21
Kia отзывает кроссоверы Sportage из-за риска сбоя экрана приборной панели
Kia отзывает около 5 000 кроссоверов Sportage в США. Причина - программная ошибка, связанная с экраном приборной панели. Под угрозой - модели с определенной комплектацией. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности - в нашем материале.Читать далее
29.12.2025, 07:19
Как ориентироваться в городе без GPS и ГЛОНАСС: советы для автомобилистов и пешеходов
Многие водители и пешеходы столкнулись с трудностями навигации. Эксперты делятся способами, как не заблудиться без спутников. Оказывается, есть альтернативные методы навигации. Некоторые из них доступны каждому.Читать далее
28.12.2025, 11:11
Парковка в Москве на Новый год: когда и где можно оставить авто бесплатно
В Москве изменится режим работы парковок на новогодние праздники. Не все зоны будут бесплатными. Некоторые улицы сохранят плату даже в январе. Узнайте, как избежать штрафа и где оставить машину без оплаты.Читать далее
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
26.12.2025, 18:04
Дмитрий Ваньчков стал временным руководителем транспортного комитета Петербурга
В транспортном комитете Петербурга произошли перемены. Назначен новый временный руководитель. Причины кадровых изменений не раскрываются. Ожидаются новые решения в сфере городского транспорта. Следите за развитием событий.Читать далее
26.12.2025, 16:39
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге готовится судебное разбирательство по резонансному ДТП. Водитель Chevrolet оказался на скамье подсудимых. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Следствие завершено, дело передано в суд.Читать далее
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее
