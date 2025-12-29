Массовые рейды на трезвость и соблюдение ПДД — что ждет автомобилистов в праздники

Перед Новым годом ГАИ усилила проверки водителей по всей России

В преддверии новогодних праздников ГАИ проводит масштабные проверки на дорогах. Водителей ждут рейды на трезвость и соблюдение правил. Подробности о новых мерах и регионах, где проверки особенно активны. Узнайте, как подготовиться к поездкам.

В последние дни декабря и накануне новогодних каникул на российских дорогах заметно выросло количество сотрудников ГАИ. По информации Autonews, в разных регионах страны стартовали масштабные рейды, направленные на выявление нарушителей и снижение числа аварий в праздничный период. Особое внимание уделяется состоянию водителей - инспекторы активно проверяют автомобилистов на трезвость и соблюдение ключевых требований ПДД.

В Башкортостане с 26 декабря по 12 января проходит акция «Трезвый водитель». Здесь инспекторы работают в усиленном режиме, особенно в местах массовых гуляний и праздничных мероприятий. Главная задача - не допустить, чтобы за руль садились те, кто употребил алкоголь. Для этого на дорогах выставлены дополнительные посты, а проверки проходят практически круглосуточно.

В Свердловской области, включая Нижний Тагил и Горноуральский городской округ, с 27 по 31 декабря действует операция «Безопасная дорога». Местные автоинспекторы проводят тотальные проверки, останавливая практически все автомобили. Внимание уделяется не только трезвости, но и наличию водительских прав, а также пресечению выезда на встречную полосу. Особый контроль установлен возле мест проведения корпоративов и массовых праздников.

В Воронежской области перед праздниками инспекторы ГАИ ежедневно проводят сплошные проверки. В каждом районе города и области работают дополнительные экипажи, которые патрулируют места скопления людей. Их задача - выявить водителей, находящихся в состоянии опьянения, и не допустить их дальнейшего движения по дорогам.

В Ульяновской области рейды по выявлению нетрезвых водителей проходят с 26 по 28 декабря. Аналогичные мероприятия регулярно организуются и в других регионах, например, в Смоленской области. Здесь сотрудники ГАИ на определенных участках дороги останавливают все машины и оценивают состояние каждого водителя. Последний такой рейд состоялся 26 декабря.

В Тульской области декабрьские рейды проходят каждую пятницу и в выходные дни. Усиленные проверки также зафиксированы в Подмосковье, Самарской, Тамбовской, Тверской, Мурманской, Брянской областях и ряде других регионов. В Москве массовые проверки традиционно стартуют за несколько дней до Нового года и продолжаются на протяжении всех январских праздников. Точные даты начала рейдов в столице пока не объявлены, но автомобилисты уже отмечают повышенное внимание инспекторов на дорогах.

Ранее в Москве проводились и другие профилактические мероприятия, например, рейд «Пешеходный переход», направленный на повышение безопасности пешеходов и предотвращение аварий с их участием. Однако в преддверии Нового года основной акцент смещен на контроль за состоянием водителей и предотвращение ДТП, связанных с употреблением алкоголя.

Масштабные проверки в праздничный период - не редкость для российских дорог. В это время традиционно увеличивается количество поездок, а вместе с ним и риск аварий. ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными, не садиться за руль после употребления спиртного и соблюдать все требования дорожной безопасности. В противном случае последствия могут быть не только административными, но и трагическими.