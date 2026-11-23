23 ноября 2026, 10:20
Lada Azimut: почему кроссовер разойдется по дилерам за считанные дни
Lada Azimut: почему кроссовер разойдется по дилерам за считанные дни
По данным инсайдера. к моменту подготовки к старту продаж АвтоВАЗ выпустил около 1000 товарных Lada Azimut. При примерно 300 дилерских центрах крупным салонам рассчитывали выделить по 3-10 машин.
К началу продаж нового кроссовера Lada Azimut АвтоВАЗ подошел с запасом примерно в 1000 товарных машин на сеть из около 300 дилерских центров. Такой объем нельзя назвать избыточным: по данным инсайдера и бывшего инженера АвтоВАЗа, крупным салонам планировали выделить лишь по 3–10 автомобилей. Таким образом, первая партия формировалась в условиях ускоренного, но все же ограниченного производства, что напрямую влияло на доступность модели для покупателей.
Серийное производство кроссовера стартовало в Тольятти 25 сентября 2026 года. Выпуск наращивали постепенно: в сентябре завод производил 10–20 машин в неделю, в октябре темп вырос до 30–40 автомобилей, а в ноябре приблизился к 100 за неделю. Эти цифры приводились в сообщении о подготовке к началу продаж. Для сравнения, перед стартом продаж Lada Iskra завод выпускал по 2–3 автомобиля в сутки. На этом фоне Azimut готовили быстрее, хотя общий запас машин все равно оставался небольшим относительно числа дилерских центров.
Продажи планировали начать с Москвы и Санкт-Петербурга, но такая география не означала, что кроссовер сразу появится у всех желающих. В большинстве российских дилерских центров продажи должны были стартовать 1 декабря 2026 года. Об этом заявлял президент АвтоВАЗа Максим Соколов, сообщал AutoNews. Крупным салонам рассчитывали предоставить по 3–10 машин, поэтому доступность модели зависела от размера первой партии.
На первом этапе Azimut предложат с двумя бензиновыми двигателями, разработанными и произведенными АвтоВАЗом. Мотор объемом 1,6 литра развивает 120 л.с. и сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Двигатель объемом 1,8 литра выдает 132 л.с.; для него предусмотрен вариатор. Обе версии получат передний привод. Кроссовер имеет длину 4416 мм и ширину 1838 мм, колесная база составляет 2675 мм. Дорожный просвет заявлен на уровне 208 мм, объем багажника — 508 литров. АвтоВАЗ отдельно сообщил еще об одной особенности Azimut: боковые стекла получили обогрев.
Официальную цену модели к моменту подготовки к старту продаж еще не объявили. Предварительные оценки составляли около 2 млн рублей за базовую версию и от 2,2 млн рублей за популярные комплектации. Это пока не утвержденные розничные цены. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что компания рассчитывает установить цену примерно на 10% ниже, чем у автомобилей-конкурентов с сопоставимым оснащением.
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