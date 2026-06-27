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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 21:41

Передача руля нетрезвому: как новые правила лишают прав даже пассажиров

Передача руля нетрезвому: как новые правила лишают прав даже пассажиров

Лишиться водительских прав теперь можно и без управления автомобилем - что это значит

Передача руля нетрезвому: как новые правила лишают прав даже пассажиров

С 2025 года в России ужесточены правила: теперь лишиться водительских прав можно не только за вождение в нетрезвом виде, но и за передачу автомобиля пьяному. Новые нормы касаются и лекарств, влияющих на реакцию. Разбираемся, как это работает и что грозит нарушителям.

С 2025 года в России ужесточены правила: теперь лишиться водительских прав можно не только за вождение в нетрезвом виде, но и за передачу автомобиля пьяному. Новые нормы касаются и лекарств, влияющих на реакцию. Разбираемся, как это работает и что грозит нарушителям.

С 2025 года в России вступили в силу изменения, которые заметно расширяют круг лиц, отвечающих за нетрезвое вождение. Теперь под угрозой лишения прав оказываются не только те, кто сел за руль после употребления алкоголя или сильнодействующих препаратов, но и владельцы автомобилей, сознательно передавшие управление пьяному водителю либо не оказавшие помощь человеку в критическом состоянии.

Суть нововведений — коллективная ответственность. Если инспектор останавливает машину и выявляет у водителя признаки опьянения, последствия грозят не только самому водителю, но и владельцу авто, если тот знал о состоянии человека и всё равно передал ему ключи. Это касается и ситуации, когда хозяин машины остаётся пассажиром, а за руль садится его знакомый после застолья.

В таких случаях обе стороны — и водитель, и владелец — рискуют лишиться прав на срок до двух лет и получить штраф в размере 45 тысяч рублей. Если у нарушителя нет водительского удостоверения, возможен административный арест. Отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к признанию вины и влечёт за собой те же последствия.

Важно, что речь идёт не только об алкоголе. Под запрет подпадают и лекарства, способные снизить внимание или замедлить реакции: седативные, снотворные, некоторые антигистаминные препараты. Даже если человек выглядит трезвым, тест может выявить запрещённые вещества, и тогда ответственность также ложится на того, кто допустил его к управлению.

В ближайшее время планируется ужесточить требования к производителям лекарств: на упаковках появится предупреждение о запрете вождения после приёма определённых препаратов. Нарушение этих ограничений будет караться так же строго, как и алкогольное опьянение за рулём.

Порядок возврата прав остался прежним: сначала водитель сдаёт удостоверение, выплачивает штраф, проходит медкомиссию (если лишение связано с опьянением), затем сдаёт теоретический экзамен и только после этого может получить права обратно. Экзамен разрешается сдавать не раньше, чем истечёт половина срока лишения.

Введение коллективной ответственности за нетрезвое вождение — шаг к ужесточению контроля на дорогах. Теперь, передавая руль, владелец фактически подтверждает, что доверяет человеку и уверен в его состоянии. Ошибка в этом вопросе может обернуться не только крупным штрафом, но и длительным лишением прав, а также необходимостью заново пройти все этапы восстановления водительского удостоверения. По данным ГИБДД, такие меры направлены на снижение числа аварий с участием нетрезвых водителей и повышение личной ответственности автомобилистов.

Стоит отметить, что подобные меры уже обсуждались в ряде других спорных ситуаций, например, когда автомобиль числится за старым владельцем. В таких случаях ответственность за нарушения и штрафы могут ложиться на новых пользователей машины, что подробно разбиралось в материале о юридических рисках при эксплуатации транспорта - подробнее об особенностях ответственности за чужой автомобиль .

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