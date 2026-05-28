«Запорожец» с мотором спереди и передним приводом: почему автомобиль не стал серийным

Переднеприводный «Запорожец»: как советский прототип опередил время, но не попал в серию

В 1960-х инженеры НАМИ создали переднеприводный «Запорожец» с поперечным мотором и инновационной подвеской. Почему перспективная разработка так и осталась экспериментом, и как ее решения повлияли на будущее отечественного автопрома - разбираемся в деталях.

В 1960-х инженеры НАМИ создали переднеприводный «Запорожец» с поперечным мотором и инновационной подвеской. Почему перспективная разработка так и осталась экспериментом, и как ее решения повлияли на будущее отечественного автопрома - разбираемся в деталях.

В начале 1960-х годов советские инженеры оказались на пороге технологического прорыва: в НАМИ появился Morris Mini, который поразил специалистов продуманностью своей компоновки — поперечного двигателя и переднего привода. Эта непривычная для СССР схема вдохновила Бориса Фиттермана и его коллег на создание собственного переднеприводного прототипа на базе «Запорожца».

Владимир Миронов, несмотря на скепсис руководства, взялся за проект. Первый опытный образец был собран из доступных деталей: кузов от опытного ЗАЗ-966, двигатель от «Москвича-408», расширенный поперечно, коробка передач и привод на передние колёса через крестовину от «Запорожца». Задняя торсионная подвеска с регулировкой клиренса делала машину уникальной для своего времени. Летом 1966 года НАМИ-0107 выехал на испытания и сразу показал преимущества: компактные размеры, просторный салон и уверенную управляемость на сложных дорогах.

Однако технические проблемы не заставили себя ждать. Масляные течи, перегрев двигателя и ненадёжные крестовины, не рассчитанные на такую нагрузку, не позволили оценить преимущества новой схемы. Машина больше стояла в ремонте, чем ездила, но сама идея переднего привода не была забыта.

В 1967 году по заказу Запорожского автозавода и Мелитопольского моторного завода в НАМИ были разработаны два новых прототипа — НАМИ-0137 и НАМИ-0137А. Оба получили V-образные моторы МеМЗ, которые сохранились до сих пор. В версии НАМИ-0137 двигатель был доработан под жидкостное охлаждение, что увеличило мощность до 43 л.с., и установлен полноценный радиатор спереди. Оба прототипа оснастили передней подвеской типа «МакФерсон» — впервые для советских легковых автомобилей, а также дисковыми тормозами на передней оси.

Интересно, что в тот же период в СССР появился и первый серийный переднеприводный автомобиль — ЛуАЗ-969В, но его передний привод был вынужденной мерой из-за проблем с поставками заднего моста. В отличие от него, НАМИ-0137 и 0137А были осознанными инженерными экспериментами, нацеленными на создание новой легковой машины с современными решениями.

Испытания показали: новая компоновка позволяет увеличить объём багажника до 360 литров, сочетание «МакФерсона» и дисковых тормозов заметно улучшает поведение машины на дороге. Тем не менее, руководство решило не запускать проект в серию — стоимость новой трансмиссии и необходимость глубокой переработки кузова делали массовое производство невыгодным. Было принято решение разработать принципиально новую модель с нуля.

Если рассмотреть историю НАМИ-0137 спустя годы, становится ясно: даже неудачные эксперименты способны изменить направление развития. Переднеприводная схема, «МакФерсон», дисковые тормоза — всё это стало стандартом для отечественных автомобилей лишь спустя годы. Сегодня такие решения воспринимаются как привычные, но когда-то они были настоящим вызовом для инженеров и управленцев. Этот опыт показывает, что инновации требуют не только смелости, но и готовности к переменам на уровне всей отрасли.

В результате от прототипов НАМИ-0137 до появления серийной «Таврии» прошло почти два десятилетия. Однако разработки института не пропали даром: именно они легли в основу вазовского прототипа ВАЗ-Э1101, а многие технические решения впоследствии нашли отражение в массовых моделях. Кстати, интерес к необычным инженерным решениям в автопроме сохраняется и сегодня — например, в материалах о современных азиатских мотоциклах для города и путешествий можно увидеть, как новые идеи проникают в привычные сегменты рынка: подробности о выборе техники для разных задач .