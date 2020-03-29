29 марта 2020, 23:57
Передвижная амбулатория проверила на коронавирус почти 200 жителей Кудрово
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Фото: vk.com/zanevskoe
В жилом микрорайоне Кудрово (Ленинградская область, близ Санкт-Петербурга) продолжает работу передвижная амбулатория, врачи которой проверяют жителей Заневского городского поселения на коронавирус.
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Если реакция на тест будет отрицательная, уведомления не последует.
Спецавтомобиль проработал в Кудрово всю минувшую неделю. Медики приняли почти 200 человек, проявивших инициативу, решивших проверить свое здоровье на вероятность заражения коронавирусом. К счастью, ни одного случая заражения COVID-19 выявлено не было.
Передвижная амбулатория располагается в Кудрово, на парковке у бывшего магазина Spar по адресу: Ленинградская ул., 1. Часы приема врачей: с 9:00 до 11:00 по будням.
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