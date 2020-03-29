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29 марта 2020, 23:57

Передвижная амбулатория проверила на коронавирус почти 200 жителей Кудрово

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Фото: vk.com/zanevskoe
В жилом микрорайоне Кудрово (Ленинградская область, близ Санкт-Петербурга) продолжает работу передвижная амбулатория, врачи которой проверяют жителей Заневского городского поселения на коронавирус.

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Передвижная медицинская лаборатория взяла за правило патронировать жилой квартал Кудрово (Ленинградская область ...
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Для того, чтобы пройти медицинское обследование, необходимо иметь при себе российский паспорт и полис ОМС. Результаты анализов готовятся в течение 3-4 рабочих дней. В случае обнаружения заболевания человека обязательно известят по мобильному телефону.

Если реакция на тест будет отрицательная, уведомления не последует.

Спецавтомобиль проработал в Кудрово всю минувшую неделю. Медики приняли почти 200  человек, проявивших инициативу, решивших проверить свое здоровье на вероятность заражения  коронавирусом. К счастью, ни одного случая заражения COVID-19 выявлено не было.

Передвижная амбулатория располагается в Кудрово, на парковке у бывшего магазина Spar по адресу: Ленинградская ул., 1. Часы приема врачей: с 9:00 до 11:00 по будням.


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Передвижная амбулатория проверила на коронавирус почти 200 жителей Кудрово
{{material_129370}} Для того, чтобы пройти медицинское обследование, необходимо иметь при себе российский паспорт и полис ОМС. Результаты анализов готовятся в течение 3-4 рабочих дней. В случае обнаружения заболевания человека обязательно известят по мобильному телефону. Если реакция на тест будет отрицательная, уведомления не последует.Спецавтомобиль проработал в Кудрово всю минувшую неделю. Медики приняли почти 200  человек, проявивших инициативу, решивших проверить свое здоровье на вероятность заражения  коронавирусом. К счастью, ни одного случая заражения COVID-19 выявлено не было.Передвижная амбулатория располагается в Кудрово, на парковке у бывшего магазина Spar по адресу: Ленинградская ул., 1. Часы приема врачей: с 9:00 до 11:00 по будням.
2020-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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