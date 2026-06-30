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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 19:32

Передвижной дом Little Lottie: роскошь и уют на колесах из Тасмании

Передвижной дом Little Lottie: роскошь и уют на колесах из Тасмании

Тасманский автодом Little Lottie: изумрудный интерьер, ретро-ванна и королевская спальня в 9 метрах

Передвижной дом Little Lottie: роскошь и уют на колесах из Тасмании

В Тасмании семейная мастерская Artisan Tiny Homes создала передвижной дом Little Lottie, который ломает стереотипы о мобильных жилищах. Интерьер поражает роскошью, яркими цветами и продуманными деталями, превращая дом на колесах в настоящий арт-объект.

В Тасмании семейная мастерская Artisan Tiny Homes создала передвижной дом Little Lottie, который ломает стереотипы о мобильных жилищах. Интерьер поражает роскошью, яркими цветами и продуманными деталями, превращая дом на колесах в настоящий арт-объект.

Мир автодомов и домов на колесах давно перестал быть просто утилитарным способом передвижения. Сегодня это целая культура, где ценятся не только мобильность, но и комфорт, стиль, индивидуальность. И если вы всё еще считаете, что все дома на колесах похожи друг на друга, проект Little Lottie от мастерской Artisan Tiny Homes из Тасмании (Австралия) готов изменить ваше мнение.

Семейная мастерская Artisan Tiny Homes, расположенная среди живописных пейзажей Тасмании, отличается особым подходом к созданию мобильных домов. Здесь не просто собирают стандартные формы, а превращают каждый проект в произведение искусства. В команде работают дизайнер, строитель-реставратор и плотник, что позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи.

«Маленькая Лотти» — их недавнее творение, которое уже называют одним из самых ярких примеров современного дизайна в сегменте крошечных домов. Этот дом на колесах длиной 9 метров и высотой 4,3 метра рассчитан на комфортное проживание двух–четырех человек. Внутри — не просто минимализм, а настоящий калейдоскоп красок, текстур и деталей, создающих ощущение роскоши и уюта.

Фото: Artisan Tiny Homes / Соцсети

Главная изюминка интерьера — смелое сочетание изумрудно-зеленого цвета с золотыми акцентами и мебелью из тасманского дуба. Кухонные шкафы, лестница и даже часть стен выполнены в насыщенном зеленом оттенке, который гармонирует с натуральным деревом и золотой фурнитурой. Такой подход создает атмосферу дорогого загородного отеля, но при этом сохраняет домашний уют.

В гостиной установлен большой диван с контрастной обивкой и кожаными ручками на ящиках, а большое панорамное окно наполняет пространство светом и визуально расширяет его. Лестница на второй уровень не только удобна и безопасна, но и служит вместительной системой хранения: под ступенями спрятаны полки, шкафчики и даже полноценная кладовая для кухни.

Ванная комната — отдельная гордость проекта. Здесь нашлось место для ретро-ванны на ножках, просторной душевой с бело-зеленой плиткой и винтажного туалета с тумбочкой. Золотые смесители и аксессуары добавляют гламура, а обои с классическими рисунками подчеркивают винтажный стиль. Такое оформление больше напоминает номер в бутик-отеле, чем стандартный санузел автодома.

Спальня расположена на втором уровне, в мансарде. Здесь установлен королевский матрас, а вдоль длинной стены — вместительный шкаф с жалюзийными дверцами. Благодаря невысоким потолкам и большим окнам даже в компактном пространстве не возникает ощущения тесноты.

Кухня оборудована по последнему слову техники: массивная столешница из тасманского дуба, глубокая мойка, продуманная система хранения и даже небольшой бар для завтраков. Французское окно открывает вид на природу, а столовая зона легко трансформируется в дополнительное спальное место или лаунж для гостей.

Несмотря на массивную мебель и насыщенные цвета, дом остается светлым и выразительным — благодаря грамотному зонированию, большим окнам и высоте потолков. Каждый элемент интерьера продуман до мелочей: от ручек на ящиках до декоративных полок с золотой отделкой.

«Маленькая Лотти» доказывает: даже компактный дом на колесах может быть не только функциональным, но и стильным, уютным, а главное — индивидуальным. Такой автодом подойдет не только для путешествий, но и для аренды в формате глэмпинга или даже для постоянного проживания.

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