Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

17 июля 2026, 02:36

Перегрев двигателя: главные причины и что делать водителю в экстренной ситуации

Перегрев двигателя: главные причины и что делать водителю в экстренной ситуации

Перегрев двигателя в жару: пошаговый план действий, чтобы не угробить мотор и сэкономить на ремонте

Перегрев двигателя: главные причины и что делать водителю в экстренной ситуации

Летом риск перегрева двигателя возрастает, особенно в пробках и жару. Игнорирование первых признаков может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. В материале - основные причины перегрева и рекомендации, как минимизировать ущерб и быстро вернуть автомобиль в строй.

Летом риск перегрева двигателя возрастает, особенно в пробках и жару. Игнорирование первых признаков может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. В материале - основные причины перегрева и рекомендации, как минимизировать ущерб и быстро вернуть автомобиль в строй.

Перегрев двигателя часто застает врасплох в самый неподходящий момент, особенно летом в пробках, когда система охлаждения работает на пределе. Даже наличие шкалы температуры или контрольной лампы на панели не всегда гарантирует, что вы успеете среагировать до внезапной остановки.

Когда стрелка температуры поползла в красную зону, главное — не паниковать и сразу готовиться к остановке. Аккуратно перестройтесь на обочину, чтобы не мешать другим участникам движения, и не создавайте аварийную ситуацию. Помните, что продолжение движения в таком режиме наносит вред не только мотору, но и создает дискомфорт для всех вокруг.

Чтобы сбить температуру, сразу выключите кондиционер и включите печку на полную мощность — это отведет часть тепла от двигателя, хотя и за счет вашего комфорта. Откройте окна для проветривания салона и старайтесь не нагружать мотор лишними оборотами, переключившись на пониженную передачу.

Если температура не снижается, единственное верное решение — остановиться, открыть капот и дать агрегату остыть. Ни в коем случае не пытайтесь открыть крышку расширительного бачка, пока мотор горячий: это грозит серьезными ожогами от вырвавшегося пара. Проверять уровень антифриза можно только после полного остывания.

При низком уровне жидкости долейте антифриз или дистиллированную воду, которые можно купить на ближайшей заправке. Цвет антифриза сейчас не имеет решающего значения, так как современные составы совместимы между собой. Если под машиной образовалась лужица, значит, есть утечка, и без посещения сервиса не обойтись — в этом случае можно лишь временно долить жидкость и аккуратно доехать до мастерской.

Причиной перегрева может быть и неисправный термостат, который не переключает систему на большой круг охлаждения, или сломавшийся вентилятор радиатора. О неработающем вентиляторе вы узнаете по отсутствию характерного шума при росте температуры. В таких ситуациях двигаться можно только с постоянным контролем стрелки, а на российских дорогах частой проблемой становится и забитый грязью, пухом и реагентами радиатор, который требует ручной чистки, а не обработки высоким давлением.

Самый опасный сценарий — поломка водяного насоса (помпы), из-за которой циркуляция жидкости останавливается, и мотор перегревается за считанные минуты. Если помпа связана с ремнем ГРМ, дальнейшее движение грозит его обрывом и капитальным повреждением двигателя, поэтому в такой ситуации лучше сразу вызвать эвакуатор. Если же из-под капота уже пошел пар, но нет запаха гари и черного дыма, это не пожар, а просто перегрев: остановитесь, подождите 20–30 минут, пока мотор остынет, и следуйте в сервис.

Даже если внешне проблема решена, обязательно проведите диагностику: перегрев чреват деформацией головки блока цилиндров, повреждением прокладок и трещинами в блоке. Особенно уязвимы алюминиевые головки, геометрию которых после сильного нагрева восстановить почти невозможно. Изучите инструкцию к вашей машине, особенно если в ней нет привычной шкалы температуры, и помните: своевременная реакция на перегрев — это залог сохранности мотора и вашей экономии на дорогостоящем ремонте.

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