Почему разрешили выпускать Евро-3 и как это скажется на машинах

29 июня 2026, 07:59
Переход с топлива «Евро-5» на «Евро-3»: что изменится для современных авто
Переход с топлива «Евро-5» на «Евро-3»: что изменится для современных авто
В России разрешили временно производить топливо класса «Евро-3» вместо привычного «Евро-5». Мало кто знает, чем это грозит современным автомобилям и почему решение приняли именно сейчас. Эксперт объяснил, какие риски есть для моторов и что будет с катализаторами. Разбираемся, кто сможет заправляться новым топливом и почему на АЗС его не появится.
Новость о том, что российские нефтеперерабатывающие заводы получили право временно выпускать топливо класса «Евро-3» вместо более экологичного «Евро-5», вызвала немало вопросов у автомобилистов. Для многих владельцев современных машин важно понимать, как это решение скажется на их авто и стоит ли опасаться за состояние двигателя или топливной системы. Как сообщает «Российская Газета», разрешение касается только внутреннего рынка и не затрагивает экспортные поставки.
По словам генерального директора испытательной лаборатории Юрия Пархоменко, переход на менее экологичный стандарт связан с необходимостью увеличить объемы производства топлива. Заводы, которым разрешили выпускать «Евро-3», смогут снизить нагрузку на оборудование, использовать более широкий спектр сырья и повысить выход готового продукта из одной и той же партии нефти. Это особенно актуально сейчас, когда часть предприятий проходит модернизацию или временно не работает.
Эксперт отмечает, что современные автомобили требуют топлива высокого качества, поскольку их топливная аппаратура и системы очистки выхлопа рассчитаны на определенные стандарты. Использование топлива с пониженным экологическим классом может создать риски для дизельных моторов и катализаторов, ведь у «Евро-5» выше смазывающие свойства. Однако, если чистота топлива останется на прежнем уровне, а переход на «Евро-3» будет временным, серьезных проблем для большинства машин не возникнет. Современные двигатели оснащены системами, которые способны адаптироваться к изменению качества топлива, хотя и могут скорректировать работу зажигания или снизить мощность.
Важно понимать, что топливо «Евро-3» не появится на обычных заправках. Его разрешили производить только для нужд крупных автопарков, сельскохозяйственной техники и военных машин. На АЗС по-прежнему будет продаваться только «Евро-5», поэтому рядовые автомобилисты не столкнутся с новым топливом напрямую. Для легковых автомобилей массового сегмента ситуация не изменится, а вот владельцам коммерческого транспорта стоит быть внимательнее к качеству топлива, особенно если техника эксплуатируется в тяжелых условиях.
Переход на топливо более низкого класса - мера временная и вынужденная. Она позволит поддержать стабильность на рынке ГСМ и избежать дефицита, пока заводы завершают модернизацию. Как отмечают специалисты, если сравнивать «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5», то это разные поколения топлива, а вот возвращение к «Евро-2» стало бы настоящей катастрофой для современных машин. Кстати, похожие вопросы о влиянии смены типа топлива на моторы уже поднимались ранее - например, когда обсуждалось, что будет, если вместо рекомендованного бензина залить более дешевый аналог. Подробнее о последствиях таких решений можно узнать в материале о том, чем грозит замена АИ-95 на АИ-92 для двигателя.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: топливо класса «Евро-3» содержит больше серы и других примесей, что может ускорить износ отдельных элементов топливной системы и снизить ресурс катализаторов. Однако при краткосрочном использовании и сохранении чистоты топлива риски минимальны. Решение о временном переходе принято для поддержки рынка и обеспечения бесперебойной работы транспорта в условиях модернизации НПЗ. Для большинства водителей ситуация останется незаметной, но владельцам техники с чувствительной топливной аппаратурой стоит следить за качеством заливаемого топлива.
Похожие материалы
-
29.06.2026, 08:35
Минпросвещения и МВД оценят необходимость обучения вождению на правом руле
В России обсуждают, стоит ли вводить отдельные программы для обучения вождению автомобилей с правым рулем. Вопрос касается прежде всего регионов, где таких машин особенно много. Почему это важно именно сейчас, какие последствия ждут водителей и что уже известно о планах министерств - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что экзамен на права можно сдавать на любом авто автошколы.Читать далее
-
29.06.2026, 08:23
Скорость на дорогах будут менять по-новому: что изменится для водителей с 2027 года
Минтранс готовит новые правила для установки скоростных лимитов: теперь ограничения будут подбирать индивидуально для каждого участка дороги. Важно, что учитываться станут не только состояние трассы, но и загруженность, а также объекты рядом. Эксперты уверены: перемены назрели давно, ведь нынешние лимиты часто вызывают недоумение у водителей. Что изменится и почему это важно - разбираемся подробно.Читать далее
-
29.06.2026, 08:12
Как правильно обкатывать новый автомобиль: главные ошибки и советы экспертов
Первые недели после покупки нового автомобиля могут повлиять на его ресурс и надежность. Важно знать, как правильно обкатывать машину, чтобы избежать преждевременного износа и сохранить гарантию. Разбираемся, какие правила действительно работают в 2026 году.Читать далее
-
29.06.2026, 08:04
Фотомемристор нового поколения: как сенсор решает проблему «слепоты» автосистем
В Пенсильванском государственном университете создан сенсор, способный мгновенно подстраиваться под резкие перепады освещенности. Это открытие может изменить подход к безопасности и эффективности автономных транспортных систем, особенно в сложных дорожных условиях.Читать далее
-
29.06.2026, 07:56
Chery выводит на рынок гибридный двигатель с рекордным КПД 48,57
Chery представила гибридный двигатель Kunpeng Tianqing с рекордным тепловым КПД 48,57%. Это событие может изменить подход к гибридным технологиям и повлиять на рынок автомобилей с недостаточной зарядной инфраструктурой. Почему этот рекорд важен именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
29.06.2026, 07:51
Как формируется стоимость бензина на АЗС в 2026 году: подробный разбор
Многие водители не понимают, почему топливо на автозаправках в России стоит так дорого. В статье раскрыта структура розничной цены. Узнайте, куда уходят ваши деньги. Откройте для себя неожиданные факты.Читать далее
-
29.06.2026, 07:48
Верховный суд отменил штраф за непропуск пешехода: когда водитель не обязан останавливаться
Верховный суд России отменил штраф за непропуск пешехода, если тот находился далеко и не мешал движению автомобиля. Это решение меняет привычное восприятие правил и подчеркивает важность анализа ситуации на дороге. Эксперты объясняют, когда водитель действительно обязан уступить.Читать далее
-
29.06.2026, 07:35
Почему переход на АИ-92 может обернуться проблемами для современных моторов
В условиях нестабильности на рынке топлива и роста цен на АИ-95 все больше водителей выбирают АИ-92. Однако такой выбор не всегда безопасен для современных автомобилей, особенно с турбированными и высоконагруженными моторами. Разбираемся, к чему может привести экономия на топливе.Читать далее
-
29.06.2026, 07:26
Когда просьба инспектора ГИБДД выйти из машины становится законным требованием
Водители все чаще сталкиваются с ситуациями, когда инспектор ГИБДД просит покинуть салон автомобиля. Но не всегда отказ влечет наказание - многое зависит от оснований и формулировки требования. Разбираемся, когда просьба становится обязательной и чем рискует водитель.Читать далее
-
29.06.2026, 07:01
Громкие провалы автогигантов: как ошибки стоили миллиардов и репутации
Автомобильная индустрия не раз сталкивалась с провалами, которые приводили к массовым отзывам, судебным разбирательствам и огромным финансовым потерям. Почему даже крупнейшие бренды не застрахованы от ошибок - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
29.06.2026, 08:35
Минпросвещения и МВД оценят необходимость обучения вождению на правом руле
В России обсуждают, стоит ли вводить отдельные программы для обучения вождению автомобилей с правым рулем. Вопрос касается прежде всего регионов, где таких машин особенно много. Почему это важно именно сейчас, какие последствия ждут водителей и что уже известно о планах министерств - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что экзамен на права можно сдавать на любом авто автошколы.Читать далее
-
29.06.2026, 08:23
Скорость на дорогах будут менять по-новому: что изменится для водителей с 2027 года
Минтранс готовит новые правила для установки скоростных лимитов: теперь ограничения будут подбирать индивидуально для каждого участка дороги. Важно, что учитываться станут не только состояние трассы, но и загруженность, а также объекты рядом. Эксперты уверены: перемены назрели давно, ведь нынешние лимиты часто вызывают недоумение у водителей. Что изменится и почему это важно - разбираемся подробно.Читать далее
-
29.06.2026, 08:12
Как правильно обкатывать новый автомобиль: главные ошибки и советы экспертов
Первые недели после покупки нового автомобиля могут повлиять на его ресурс и надежность. Важно знать, как правильно обкатывать машину, чтобы избежать преждевременного износа и сохранить гарантию. Разбираемся, какие правила действительно работают в 2026 году.Читать далее
-
29.06.2026, 08:04
Фотомемристор нового поколения: как сенсор решает проблему «слепоты» автосистем
В Пенсильванском государственном университете создан сенсор, способный мгновенно подстраиваться под резкие перепады освещенности. Это открытие может изменить подход к безопасности и эффективности автономных транспортных систем, особенно в сложных дорожных условиях.Читать далее
-
29.06.2026, 07:56
Chery выводит на рынок гибридный двигатель с рекордным КПД 48,57
Chery представила гибридный двигатель Kunpeng Tianqing с рекордным тепловым КПД 48,57%. Это событие может изменить подход к гибридным технологиям и повлиять на рынок автомобилей с недостаточной зарядной инфраструктурой. Почему этот рекорд важен именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
29.06.2026, 07:51
Как формируется стоимость бензина на АЗС в 2026 году: подробный разбор
Многие водители не понимают, почему топливо на автозаправках в России стоит так дорого. В статье раскрыта структура розничной цены. Узнайте, куда уходят ваши деньги. Откройте для себя неожиданные факты.Читать далее
-
29.06.2026, 07:48
Верховный суд отменил штраф за непропуск пешехода: когда водитель не обязан останавливаться
Верховный суд России отменил штраф за непропуск пешехода, если тот находился далеко и не мешал движению автомобиля. Это решение меняет привычное восприятие правил и подчеркивает важность анализа ситуации на дороге. Эксперты объясняют, когда водитель действительно обязан уступить.Читать далее
-
29.06.2026, 07:35
Почему переход на АИ-92 может обернуться проблемами для современных моторов
В условиях нестабильности на рынке топлива и роста цен на АИ-95 все больше водителей выбирают АИ-92. Однако такой выбор не всегда безопасен для современных автомобилей, особенно с турбированными и высоконагруженными моторами. Разбираемся, к чему может привести экономия на топливе.Читать далее
-
29.06.2026, 07:26
Когда просьба инспектора ГИБДД выйти из машины становится законным требованием
Водители все чаще сталкиваются с ситуациями, когда инспектор ГИБДД просит покинуть салон автомобиля. Но не всегда отказ влечет наказание - многое зависит от оснований и формулировки требования. Разбираемся, когда просьба становится обязательной и чем рискует водитель.Читать далее
-
29.06.2026, 07:01
Громкие провалы автогигантов: как ошибки стоили миллиардов и репутации
Автомобильная индустрия не раз сталкивалась с провалами, которые приводили к массовым отзывам, судебным разбирательствам и огромным финансовым потерям. Почему даже крупнейшие бренды не застрахованы от ошибок - в нашем материале.Читать далее