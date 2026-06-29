Почему разрешили выпускать Евро-3 и как это скажется на машинах

Переход с топлива «Евро-5» на «Евро-3»: что изменится для современных авто

В России разрешили временно производить топливо класса «Евро-3» вместо привычного «Евро-5». Мало кто знает, чем это грозит современным автомобилям и почему решение приняли именно сейчас. Эксперт объяснил, какие риски есть для моторов и что будет с катализаторами. Разбираемся, кто сможет заправляться новым топливом и почему на АЗС его не появится.

В России разрешили временно производить топливо класса «Евро-3» вместо привычного «Евро-5». Мало кто знает, чем это грозит современным автомобилям и почему решение приняли именно сейчас. Эксперт объяснил, какие риски есть для моторов и что будет с катализаторами. Разбираемся, кто сможет заправляться новым топливом и почему на АЗС его не появится.

Новость о том, что российские нефтеперерабатывающие заводы получили право временно выпускать топливо класса «Евро-3» вместо более экологичного «Евро-5», вызвала немало вопросов у автомобилистов. Для многих владельцев современных машин важно понимать, как это решение скажется на их авто и стоит ли опасаться за состояние двигателя или топливной системы. Как сообщает «Российская Газета», разрешение касается только внутреннего рынка и не затрагивает экспортные поставки.

По словам генерального директора испытательной лаборатории Юрия Пархоменко, переход на менее экологичный стандарт связан с необходимостью увеличить объемы производства топлива. Заводы, которым разрешили выпускать «Евро-3», смогут снизить нагрузку на оборудование, использовать более широкий спектр сырья и повысить выход готового продукта из одной и той же партии нефти. Это особенно актуально сейчас, когда часть предприятий проходит модернизацию или временно не работает.

Эксперт отмечает, что современные автомобили требуют топлива высокого качества, поскольку их топливная аппаратура и системы очистки выхлопа рассчитаны на определенные стандарты. Использование топлива с пониженным экологическим классом может создать риски для дизельных моторов и катализаторов, ведь у «Евро-5» выше смазывающие свойства. Однако, если чистота топлива останется на прежнем уровне, а переход на «Евро-3» будет временным, серьезных проблем для большинства машин не возникнет. Современные двигатели оснащены системами, которые способны адаптироваться к изменению качества топлива, хотя и могут скорректировать работу зажигания или снизить мощность.

Важно понимать, что топливо «Евро-3» не появится на обычных заправках. Его разрешили производить только для нужд крупных автопарков, сельскохозяйственной техники и военных машин. На АЗС по-прежнему будет продаваться только «Евро-5», поэтому рядовые автомобилисты не столкнутся с новым топливом напрямую. Для легковых автомобилей массового сегмента ситуация не изменится, а вот владельцам коммерческого транспорта стоит быть внимательнее к качеству топлива, особенно если техника эксплуатируется в тяжелых условиях.

Переход на топливо более низкого класса - мера временная и вынужденная. Она позволит поддержать стабильность на рынке ГСМ и избежать дефицита, пока заводы завершают модернизацию. Как отмечают специалисты, если сравнивать «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5», то это разные поколения топлива, а вот возвращение к «Евро-2» стало бы настоящей катастрофой для современных машин. Кстати, похожие вопросы о влиянии смены типа топлива на моторы уже поднимались ранее - например, когда обсуждалось, что будет, если вместо рекомендованного бензина залить более дешевый аналог. Подробнее о последствиях таких решений можно узнать в материале о том, чем грозит замена АИ-95 на АИ-92 для двигателя.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: топливо класса «Евро-3» содержит больше серы и других примесей, что может ускорить износ отдельных элементов топливной системы и снизить ресурс катализаторов. Однако при краткосрочном использовании и сохранении чистоты топлива риски минимальны. Решение о временном переходе принято для поддержки рынка и обеспечения бесперебойной работы транспорта в условиях модернизации НПЗ. Для большинства водителей ситуация останется незаметной, но владельцам техники с чувствительной топливной аппаратурой стоит следить за качеством заливаемого топлива.