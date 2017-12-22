22 декабря 2017, 10:02
Перехватывать парковка будет автоматически
С сегодняшнего дня вновь будет доступна для размещения транспортных средств перехватывающая парковка, расположенная в Санкт-Петербурге, у дома 47, лит. Ф, по проспекту Стачек.
До настоящего времени она была на реконструкции. Основные работы коснулись автоматизации автостоянки. На ее территории смонтированы системы видеонаблюдения, терминалы автоматизированной оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда и электронные табло, на которых в режиме реального времени отображается количество свободных мест.
В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» говорят, что автоматизация перехватывающей парковки сделает ее более удобной для использования водителями, а также повысить ее пропускную способность, особенно в утренние и вечерние часы.
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