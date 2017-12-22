22 декабря 2017, 10:02

Перехватывать парковка будет автоматически

С сегодняшнего дня вновь будет доступна для размещения транспортных средств перехватывающая парковка, расположенная в Санкт-Петербурге, у дома 47, лит. Ф, по проспекту Стачек.
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До настоящего времени она была на реконструкции. Основные работы коснулись автоматизации автостоянки. На ее территории смонтированы системы видеонаблюдения, терминалы автоматизированной оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда и электронные табло, на которых в режиме реального времени отображается количество свободных мест.

В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» говорят, что автоматизация перехватывающей парковки сделает ее более удобной для использования водителями, а также повысить ее пропускную способность, особенно в утренние и вечерние часы.

Фото из архива редакции

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Перехватывать парковка будет автоматически
До настоящего времени она была на реконструкции. Основные работы коснулись автоматизации автостоянки. На ее территории смонтированы системы видеонаблюдения, терминалы автоматизированной оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда и электронные табло, на которых в режиме реального времени отображается количество свободных мест.В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» говорят, что автоматизация перехватывающей парковки сделает ее более удобной для использования водителями, а также повысить ее пропускную способность, особенно в утренние и вечерние часы.
2017-12-22
Автор: Фото из архива редакции
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