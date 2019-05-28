Перехватывающие парковки и автостоянки стали доступнее
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С прежних 330 руб. до 300 руб. в сутки и с 6 000 руб. до 5 000 руб. в месяц снижен размер платы за пользование городской автостоянкой на ул. Коммуны (северо-восточнее д. 16, лит. А). Опять же речь идет о размещении транспортных средств категорий ВЕ, С и D.
На городских автостоянках на пр. Маршала Жукова (южнее д. 5, лит. А, по Кронштадтской ул.) и пр. Народного Ополчения (напротив д. 179) платеж за суточное размещение транспортных средств категорий А, В снижен с 200 руб. до 150 руб., а единовременный авансовый платеж за размещение в течение месяца теперь равен 3 000 руб. вместо ранее собираемых 3 500 руб.
На автомобильных стоянках на Толмачевской ул. (севернее д. 7, лит. В, по Стартовой ул.) и ул. Пилотов (юго-западнее д. 7, лит. А по, Стартовой ул.) с 3 500 руб. до 2 500 руб. снижен размер платы за месячное размещение ТС категорий А и В. А на ул. Пилотов снижена стоимость за размещение машин категорий ВЕ, С и D с 300 руб. до 200 руб. в сутки и с 6 000 руб. до 3 500 руб. в месяц.
Доступнее стала автостоянка на Синопской наб. - здесь размер единовременных авансовых платежей за суточное и месячное размещение транспортных средств категорий А, В снижен с 600 руб. и 6 000 руб. до 300 руб. и 4 000 руб. соответственно.
При этом поблажка сделана и для водителей туристических автобусов. На автостоянке, расположенной на Санкт-Петербургском проспекте, северо-восточнее пересечения с Петергофским ручьем, они теперь могут воспользоваться новым тарифом - до 10 руб./час.
Согласно данным Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается 15 перехватывающих автостоянок на 1656 машиномест. Они размещены преимущественно в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах.
Пользование перехватывающей автостоянкой является бесплатным при въезде с 06:01 до 20:00 и выезде до 23:59 в случае предъявления владельцем ТС электронного проездного билета, подтверждающего совершение не менее одной поездки на общественном транспорте с 06:01 до 23:59 текущих суток после размещения ТС на перехватывающей автостоянке.
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