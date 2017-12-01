1 декабря 2017, 08:04

Перехватывающие парковки стали автоматизированными

Завершены работы по реконструкции перехватывающих автостоянок у станций метро «Купчино» (на пересечении Витебского проспекта и Звездной улицы) и «Ленинский проспект» (у дома 16 по проспекту Народного Ополчения) в Санкт-Петербурге.
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С 1 декабря 2017 года автостоянки доступны для размещения транспортных средств. В ходе работ по реконструкции первым делом была проведена автоматизация объектов.

На территории автостоянок установлены системы видеонаблюдения, терминалы автоматизированной оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда и электронные табло, на которых в режиме реального времени отображается количество свободных мест на автостоянке.

Как говорят в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», автоматизация автостоянок призвана сделать их более удобными для использования автомобилистами, а также повысить пропускную способность объектов, особенно в «часы пик».

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Перехватывающие парковки стали автоматизированными
С 1 декабря 2017 года автостоянки доступны для размещения транспортных средств. В ходе работ по реконструкции первым делом была проведена автоматизация объектов. На территории автостоянок установлены системы видеонаблюдения, терминалы автоматизированной оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда и электронные табло, на которых в режиме реального времени отображается количество свободных мест на автостоянке.Как говорят в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», автоматизация автостоянок призвана сделать их более удобными для использования автомобилистами, а также повысить пропускную способность объектов, особенно в «часы пик».
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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