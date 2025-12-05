Почему за новый китайский кроссовер Zeekr 9X переплачивают миллионы рублей?

5 декабря 2025, 16:38
Перекупщики в России и Китае накручивают цены на новый Zeekr 9X
В Китае возник небывалый ажиотаж. Новый кроссовер Zeekr 9X стал дефицитом. Перекупщики активно этим пользуются. Цены на автомобиль стремительно растут. В России наценка достигает миллионов рублей. Что происходит с популярной моделью?
Новый премиальный кроссовер Zeekr 9X, едва появившись на рынке, спровоцировал настоящий спекулятивный бум в Китае. Как сообщает «Российская Газета», ажиотажный спрос привел к тому, что перекупщики начали продавать автомобили со значительной наценкой. На местных торговых онлайн-площадках уже можно найти предложения, где цена завышена на 120 000 юаней, что в пересчете составляет около 1,3 миллиона рублей. Это весьма существенная сумма, учитывая, что официальная стоимость модели варьируется от 465 900 до 599 900 юаней (примерно 5,5-6,5 млн рублей). Таким образом, спекулянты добавляют к цене от 10% до 26%.
В России ситуация выглядит еще более драматично. Частные продавцы и «серые» дилеры, которые ввозят автомобили в страну по неофициальным каналам, просят за Zeekr 9X от 11 до 15 миллионов рублей. Даже если вычесть из этой суммы недавно введенный утилизационный сбор в размере 3,04 миллиона рублей, становится очевидно, что чистая наценка продавцов составляет от 1,5 до внушительных 6 миллионов рублей. Подобная разница в цене объясняется не только логистикой и налогами, но и желанием заработать на дефиците и высоком интересе к новинке.
Основной причиной, подогревающей активность перекупщиков, стали серьезные задержки с поставками. Изначально производитель обещал клиентам ожидание в 9-11 недель, но реальные сроки растянулись до 11-26 недель. Это зависит от выбранной комплектации и производственного плана завода. В результате многие покупатели, которые оформили свои заказы еще осенью, до сих пор не получили долгожданные машины. Подобная проблема характерна не только для Zeekr. Схожая картина наблюдается и с другими популярными китайскими электромобилями и гибридами, такими как Xiaomi YU7, Aito M9 и Li Auto Mega. Спекулянты выкупают очереди и квоты на поставку, а затем перепродают их с большой выгодой.
Интересно, что формально переуступка заказа запрещена как законодательством КНР, так и дилерскими соглашениями. Однако это не мешает совершать сделки на теневом рынке. Часть таких «перекупленных» автомобилей сразу же отправляется за границу, в том числе и в Россию, где спрос на них также высок.
Напомним, официальный старт продаж Zeekr 9X состоялся в сентябре 2025 года. Кроссовер доступен в трех версиях: Max, Ultra и Hyper. Автомобиль построен на 900-вольтовой архитектуре и оснащается подключаемой гибридной силовой установкой с батареями на 55 или 70 кВт⋅ч. Топовая версия Hyper обладает мощностью в 1030 кВт (около 1381 л.с.), что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. При этом общий запас хода по циклу CLTC может достигать 1250 км, что и делает модель столь привлекательной для покупателей.
