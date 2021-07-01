Перекупщик автомобилей получил пять лет тюрьмы за скручивание пробега
В федеральном суде Бруклина сотрудник дилерского центра Шмуэль Гали за махинации при продаже автомобилей, подделку показаний счетчиков одометра был приговорен к пяти годам тюремного заключения.
Многие думали, что мошенничество с одометрами прекратилось, когда они стали цифровыми, но как оказалось, это не так. Национальное управление безопасности дорожного движения США сообщило, что каждый год почти полмиллиона автомобилей продаются с ложными показаниями одометра.
Гали заключил соглашение о признании вины с прокуратурой. Прокуратура заявила, что Гали и его брат «подкрутили» пробег примерно на 690 автомобилях с 2006 по 2011 гг., и что одометры были откатаны в среднем примерно на 69 000 миль (110 тыс. км.).
Гали и его брат покупали автомобили во Флориде, Иллинойсе, Мэриленде и Миссури, используя при этом вымышленные имена, прежде чем менять одометры и перепродавать их в Нью-Джерси и Пенсильвании.
При покупке автомобиля с пробегом сравните пробег на одометре с показаниями, указанным в протоколах технического обслуживания или осмотра автомобиля, обратите внимание на педали, на степень износа автомобиля. При любых сомнениях отменяйте сделку или проведите осмотр автомобиля перед покупкой на станции техобслуживания.
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