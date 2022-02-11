Перепутал газ и тормоз: как парковка превращается из плохой в совершенно отвратительную
К сожалению, видео довольно короткое и начинается не с начала, но на нем видно, как водитель изо всех сил пытается припарковаться между Cadillac CTS и Toyota Prius C. Он очень осторожно пытается встать между этими двумя машинами, и ему это почти удается.
Но самый треш начинается тогда, когда водитель внезапно нажимает на газ и врезается в Кадиллак. Тот в свою очередь задевает авто, стоящее сзади него. На этом попытка припарковаться не заканчивается, в этот раз страдает Prius C.
Видимо, поняв, что припарковаться не получится, водитель резко выруливает и подрезает фургон. Затем он скрывается в подземном переходе, где врезается в стену. Это трудно разглядеть, но видимо авто отскакивает от стены и таранит уже серебристый седан. Видео заканчивается тем, что мы видим дым из подземного перехода.
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