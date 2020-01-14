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14 января 2020, 08:36

Перевод трассы Адлер – Красная Поляна в платный режим займет два года

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Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС
Росавтодор планирует передать построенную к сочинской Олимпиаде трассу А-149 Адлер - Красная Поляна в ведение ГК «Автодор». Если правительство одобрит проект, на автодороге установят безбарьерную систему оплаты free-flow.
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Совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса Адлер - Красная Поляна была самым дорогим объектом олимпийской стройки, поскольку почти полностью состоит из тоннелей и мостов. Магистраль соединяет аэропорт с крупнейшими и самыми популярными российскими горнолыжными курортами. По данным РЖД, ее строительство обошлось в 272 млрд рублей. Из федерального бюджета выделили 241 млрд рублей, еще 32 млрд рублей потратила РЖД.

Впервые вопрос о переводе трассы Адлер - Красная Поляна в платную категорию подняли летом 2019 года. В Минтрансе полагают, что данный шаг позволит оптимизировать затраты на содержание дорог в регионе, ведь у трассы уже есть бесплатный дублер – Старое Краснополянское шоссе. Протяженность обеих дорог практически совпадает – 48 км и 43 км соответственно.

Пока в Минтрансе не готовы назвать точные сроки введения платного проезда. Сначала идею требуется согласовать в правительстве. После утверждения, работы по проектированию и установке необходимого оборудования займут не более двух лет. Существенного сокращения трафика после перехода в платный режим не ожидается. Отток транспорта составит не более 25 – 30%. В дальнейшем власти планируют продлить трассу А-149. Новая магистраль станет альтернативой старой автодороге Джубга – Сочи.


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Перевод трассы Адлер – Красная Поляна в платный режим займет два года
{{material_128554}}Совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса Адлер - Красная Поляна была самым дорогим объектом олимпийской стройки, поскольку почти полностью состоит из тоннелей и мостов. Магистраль соединяет аэропорт с крупнейшими и самыми популярными российскими горнолыжными курортами. По данным РЖД, ее строительство обошлось в 272 млрд рублей. Из федерального бюджета выделили 241 млрд рублей, еще 32 млрд рублей потратила РЖД.Впервые вопрос о переводе трассы Адлер - Красная Поляна в платную категорию подняли летом 2019 года. В Минтрансе полагают, что данный шаг позволит оптимизировать затраты на содержание дорог в регионе, ведь у трассы уже есть бесплатный дублер – Старое Краснополянское шоссе. Протяженность обеих дорог практически совпадает – 48 км и 43 км соответственно.Пока в Минтрансе не готовы назвать точные сроки введения платного проезда. Сначала идею требуется согласовать в правительстве. После утверждения, работы по проектированию и установке необходимого оборудования займут не более двух лет. Существенного сокращения трафика после перехода в платный режим не ожидается. Отток транспорта составит не более 25 – 30%. В дальнейшем власти планируют продлить трассу А-149. Новая магистраль станет альтернативой старой автодороге Джубга – Сочи.
2020-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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